Benedetto: "El Elche tiene un proyecto serio y voy a dar todo por esta camiseta"

El delantero argentino ha comentado que "estoy muy contento de estar aquí, hoy ya pude entrenar con el equipo y ahora a dar todo por la camiseta del Elche". Sobre por qué se ha decidido, finalmente, por la entidad franjiverde, cuando contaba con otras ofertas como la del Betis ha señalado que "me gustan los proyectos y creo que aquí hay un proyecto muy serio y esperamos cumplir los objetivos que tenemos y, por eso decidí venir aquí".

Benedetto quiso dejar claro que su condición de accionista del club ilicitano, a través de la sociedad Score Club 2019 que encabeza Bragarnik y que compró la mayoría accionarial a Sepulcre, no va a tener nada que ver a la hora de jugar. "Sigo siendo futbolista. El día de mañana, cuando me retire, veré a qué me dedico, pero mientras tanto soy jugador profesional y me voy a dedicar a jugar a la pelota".

Por último, el internacional argentino ha asegurado que la presencia de otros futbolistas argentinos en la plantilla como Iván Marcone, Lucas Boye, Guido Carrillo o Pablo Piatti le van a hacer más fácil su adaptación. "Con Iván (Marcone) soy muy amigo desde muy pequeños y ahora me estoy intentado adaptar al grupo lo más rápido posible".