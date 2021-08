Benedetto se gana a la afición del Elche

Pocas veces se recuerda en tierras ilicitanas que un fichaje del Elche haya levantado tanta expectación e ilusión como el de Darío «El Pipa» Benedetto. El internacional argentino se dio ayer un baño de multitudes y levantó pasiones durante su presentación oficial como jugador del club ilicitano.

A pesar de las restricciones por la pandemia del covid-19, la entidad franjiverde decidió abrir las puertas del Martínez Valero para que los aficionados pudieran ver en directo al fichaje estrella de la presente temporada.

Más de 200 seguidores, muchos de ellos argentinos, se dieron cita en las gradas con camisetas del Elche y de la selección Argentina. Nada más salir al terreno de juego, Benedetto recibió una ovación atronadora. Gritos de «Pipa, Pipa», de «Elche, Elche». La afición le pidió que besara el escudo a lo que accedió. Incluso, no dudó en lanzar un balón al público y hasta la camiseta.

Terminó firmando autógrafos y demostrando la amabilidad y la ilusión que tiene en esta nueva etapa de su carrera, en un club del que también es accionista. Su mujer y su hijo y su hija tampoco quisieron perderse un día histórico y la acompañaron con la camiseta franjiverde y el dorsal 18 con el nombre de Benedetto.

Cuando vi que la otras opciones que tenía tardaban en concretarse, dije que quería venir al Elche. Tenía muchas ganas»

«Tenía otras opciones (Betis, Boca Juniors, Sao Paulo), pero cuando vi que las propuestas de otros equipos tardaban mucho en concretarse le dije a mis representantes (Christian Bragarnik) que tenía muchas ganas de venir. Que quería estar en el Elche y, en apenas día y medio, se resolvió todo», explicó el delantero cuando se le preguntó cómo se había gestado y cuándo se había decantado por la entidad franjiverde.

El nuevo atacante del conjunto ilicitano aseguró que «estoy muy contento de estar aquí, tengo un compromiso muy grande, me gustan los buenos proyectos y aquí hay uno. Eso es lo que me ha llevado a venir», afirmó.

El «Pipa» Benedetto destacó el buen ambiente que se ha encontrado en el vestuario, en el club y el cariño que está recibiendo de la afición. «Me han recibido como una familia. El segundo día ya me sentía como si llevara un año aquí», comentó a la vez que aseguró que «estoy muy comprometido con ayudar a cumplir los objetivos del club y ojalá los podamos conseguir».

Sé que los focos se van a centrar en mí, pero no soy una estrella, soy uno más. Cuando firmé sabía que iba a levantar expectativas y espero estar a la altura

El delantero destacó el buen ambiente del vestuario: «Elche es una ciudad hermosa y ya la conocía (las pasadas navidades estuvo visitante a su amigo Iván Marcone). Pero lo que más me ha sorprendido ha sido el grupo. Me habían hablado de que había un gran grupo, pero no me imaginaba que lo era tanto. Hacía tiempo que no veía uno tan comprometido y tan bueno y en el club he encontrado gente que, además de profesionales, son buenas personas y eso es lo que me gusta».

Darío Benedetto ha tenido aficiones pasionales como las de Boca Junior y el Olympique de Marsella, pero señaló que «desde el primer momento que pisé Elche ya noté el cariño de la afición. Eso se agradece y ojalá pueda devolver dentro de la cancha todo el cariño que me están dando».

El internacional argentino es conscientes de que todos los focos le van a apuntar como fichaje estrella. Lo asume, pero quiere dejar claro que «Lo sé, pero no me considero una estrella. Soy igual que todos. Tengo un gran compromiso y cuando firmé sabía que levantaba muchas expectativas y espero estar a la altura».

Confío en devolver en la cancha todo el cariño que los aficionados me están dando desde el primer momento que pisé Elche

El delantero espera «aportar goles». «Me gusta mucho la Liga española. Vengo de una muy dura como la francesa, en la que no hay tanto fútbol, pero que es muy física, con defensores grandotes y rápidos. Espero adaptarme lo más rápido posible».

Benedetto se definió como un futbolista «que me gusta pegarle al balón. No soy tanto de estar con los defensas. Soy más de esconderme y buscar los espacios».

Por último, señaló que espera tener los minutos y la continuidad que no tuvo en Marsella «en el último semestre» y ayudar al Elche a lograr una permanencia más plácida y no «en la última fecha como la temporada pasada».