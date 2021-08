Omar Mascarell: "He perdido dinero para venir al Elche, pero la felicidad es lo más importante"

El nuevo jugador del conjunto ilicitano ha explicado los motivos que le han llevado a aceptar la oferta del Elche. “Después de cinco años en Alemania, donde he jugado, prácticamente, todo, la temporada pasada en el Shalke 04 viví el momento más difícil de mi carrera, a nivel personal y deportivo. Mi prioridad era volver a España, a casa y estar con mi familia y mi gente. Desde que salió la opción del Elche, el interés fue real y eso para mí fue lo más importante para tomar la decisión”

Mascarell ha reconocido que el interés de la entidad franjiverde viene desde hace tiempo y a pesar del interés de otros equipos como el Valencia, al final, se decidió por venir al Martínez Valero. “Ha sido una negociación que se ha ido cocinando a fuego lento. Este año el mercado es diferente por la pandemia del coronavirus, ha sido muy lento y hasta los últimos días apenas se ha movido. Los contactos han existido desde hace tiempo y una vez que se han asegurado todos los detalles, al final se ha cerrado. Era una cuestión de tiempo venir al Elche”.

El nuevo centrocampista ha restado importancia al hecho de haber firmado por solo una temporada. “Son cosas de los contratos. Todos saben que he perdido dinero, pero la felicidad es más importante. Ha habido un interés real, soy un hombre de palabra y si estoy feliz y deportivamente las cosas me salen bien, volveremos a hablar”

Apenas ha realizado tres entrenamientos con el grupo y no ha tenido tiempo de conocer la ciudad, pero ha destacado que “me han recibido muy bien. El grupo es de diez. Todo el mundo se ha mostrado muy cercano desde el minuto uno y eso me ha hecho sentirme muy cómodo y me da confianza”.

El nuevo jugador franjiverde ha afirmado que es un futbolista “muy diferente” al que destacó en el Sporting de Gijón y le llevó a ser traspasado a Alemania. “Hace tiempo que abandoné el Sporting y no tiene nada que ver el Omar Mascarell de ahora con aquel. Vengo de jugar en una competición muy exigente como la Bundesliga, he ganado la Copa de Alemania y he tenido la oportunidad de jugar la Champions con el Shalke. Ahora puedo aportar más experiencia, agresividad y físico, porque vengo de una competición muy exigente en ese aspecto”.

En cuanto a posición, reconocido que es la de mediocentro por delante de la línea defensiva. “En toda mi carrera he jugado habitualmente por delante de la defensa. He estado en equipos en los que los entrenadores les ha gustado sacar el balón desde atrás y es algo que se me da bien. En ese aspecto he mejorado en los últimos años y pienso que puede aportar cosas, pero, lógicamente, necesito un proceso de adaptación”, y agregado que la competencia a ser buena, sobre todo para el equipo. “La competencia siempre es buena. He leído que vengo a luchar por el puesto de pivote con otro compañero (Iván Marcone), pero la competencia es sana para que el grupo vaya creciendo. Según el sistema que decida el míster a veces podremos jugar los dos, otras veces uno y otro se quedará fuera, pero eso ya es decisión del entrenador”. A pesar de ello, Omar Mascarell también ha comentado que puede jugar en una posición más adelantada: “He jugado partidos más delante del pivote. Jugar en cualquier parte del centro se me da bien y será el míster el que tenga que tomar la decisión”.

Por último, el último fichaje del club ilicitano ha asegurado que se encuentra preparado para debutar el sábado (19.30 horas), en el Martínez Valero, frente al Sevilla. “”Si el entrenador decide que tengo jugar, lo daré todo y más jugando en nuestro estadio ante nuestra afición. Llevo entrenando de forma intensa desde junio en Alemania. Allí las pretemporadas son duras y he jugado los partidos de pretemporada, aunque los oficiales no me dejaban. Estoy preparado”.