El Elche quiere otra sorpresa

Volver a dar la sorpresa como ya hizo la temporada pasada con el triunfo, por 2-1. Esa es la difícil misión que tiene el Elche en el tercer encuentro de Liga que le va a enfrentar esta tarde (19.30 horas), en el Martínez Valero, al Sevilla (síguelo en directo).

Hace menos de seis meses, los franjiverdes sumaron tres puntos inesperados que, al final de Liga, resultaron determinantes para conseguir la permanencia y que complicaron a los sevillistas, más centrados en la Champions en aquella ocasión, su lucha por el título.

El partido, como reconoció ayer Fran Escribá, es de «máxima exigencia». Los hispalenses llegan a tierras ilicitanas después de un inmaculado comienzo de temporada en el que han ganado sus dos partidos: Rayo Vallecano (3-0) y Getafe (0-1) y todavía no han encajado ningún gol. El equipo de Lopetegui estuvo luchando por el título hasta las últimas jornadas del pasado curso y esta campaña quieren repetir la hazaña y volver ponerle las cosas difíciles a los tres grandes: Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.

Los franjiverdes, a pesar de haber sumado solo un punto de seis posibles en el arranque liguero, afrontan el choque con ilusión y esperanzas de encontrar un premio que merecieron ante el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid. Las buenas sensaciones mostradas por los ilicitanos se deben transformar en puntos. Y para ello necesitan marcar goles. Algo que no han conseguido en los 180 minutos que se llevan de competición.

El Sevilla llega al Martínez Valero advertido de lo que le sucedió la pasada temporada y saldrán con los cinco sentidos al máximo. El Elche sabe que va a ser un encuentro duro, en el que no pueden cometer errores y deben aprovechar las mínimas oportunidades que se le presente ante una fornida defensa sevillista, en la que no estará en el francés Koundé, que no ha entrado en la convocatoria ante su inminente traspaso al Chelsea.

Esa baza la puede aprovechar el equipo de Escribá ante un rival muy compensado en todas sus líneas, pero que ha viajado con solo dos centrales: Diego Carlos y Rekik.

Para terminar con la sequía goleadora, los franjiverdes se aferran a su flamante fichaje, Darío Benedetto. El internacional argentino, después de debutar el pasado domingo en el Wanda Metropolitano, cuenta con muchas papeletas para ser, por primera vez, titular en su nuevo equipo. Benedetto y Lucas Boyé están llamados a formar la dupla atacante del Elche en la presente temporada y esta tarde tendrán la oportunidad de jugar juntos ante un rival complicado y frente a una de las defensas más consistentes de la liga española.

Mismo sistema de juego

Fran Escribá no tiene previsto cambiar el guión de los dos primeros partidos y seguirá con el mismo sistema de juego de tres centrales y dos carrileros. El rendimiento y las sensaciones están siendo buenas con ese esquema táctico, a pesar de que la victoria y los goles todavía no han llegado,

Enzo Roco, Gonzalo Verdú y Pedro Bigas serán los encargados de intentar frenar el ataque sevillista, en el que destaca, por encima de todos, el marroquí En-Nesyri. Los argentinos Papu Gómez y Lamela también crean mucho peligro desde segunda línea.

Será un bonito duelo entre compatriotas, especialmente entre Lamela y Benedetto, que ya tuvieron sus más y sus menos enfrentamientos entre Boca-River.

La única duda en el once inicial del conjunto ilicitano está en el carril derecho. Escribá utilizó a Josan frente al Athletic Club de Bilbao y a Helibelton Palacios contra el Atlético de Madrid. El preparador valenciano deberá decidir entre la mayor profundidad ofensiva del crevillentino o la mejor fortaleza defensiva del colombiano.

El francés Koundé es la baja más importante de los sevillistas ante su inminente traspaso al Chelsea

El carril izquierdo tiene un dueño absoluto que es Mojica. El colombiano ha comenzado a gran nivel la temporada y, además de tapar las incursiones de Lamela y de Jesús Navas, intentará hacer daños desde el costado izquierdo.

El centro del campo, de momento, es inamovible. Es poco probable que Omar Mascarell, que está llamado a ser el pivote titular, salga hoy inicialmente después de llegar el pasado martes. Iván Marcone, salvo sorpresa, mantendrá su sitio, con Raúl Guti y Fidel como escuderos en la medular.

Si Benedetto es, finalmente, titular, como así parece, Pere Milla será el damnificado y tendrá que esperar en el banquillo. El catalán sabe que con la llegada del argentino va a perder protagonismo y su papel va a pasar a ser el de revulsivo. Algo que ya protagonizó en la temporada del ascenso y con un resultado sobresaliente.

El fútbol de Primera División permite disfrutar de encuentros como el Elche-Sevilla de esta tarde. Los aficionados franjiverdes volverán de nuevo al estadio Martínez Valero. Las restricciones sanitarias obligan a reducir el aforo, aunque, como ocurrió en el estreno liguero frente al Athletic Club, más de diez mil aficionados se darán cita en el coliseo ilicitano, con la ilusión de ver a su equipo plantarle cara e intentar conseguir una victoria ante uno de los nuevos grandes del fútbol español.