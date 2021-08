Escribá asegura que Benedetto y Mascarell están preparados para ser titulares frente al Sevilla

El entrenador del Elche CF, Fran Escribá, ha asegurado este viernes, en la rueda de Prensa previa al encuentro de mañana sábado (19.30 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Sevilla, que tanto Darío Benedetto como Omar Mascarell, los dos últimos fichajes del conjunto ilicitano, "están preparados" para jugar, incluso para estar en el once inicial.

"Todos los jugadores que están viniendo lo están haciendo muy bien en cuanto a forma física, porque estaban entrenando con sus anteriores equipos. Benedetto ya estaba preparado para ser titular la semana, aunque decidimos que jugase la segunda parte. Y Mascarell está muy bien y ha tenido toda la semana para conocer a sus compañeros. Es un futbolista inteligente y conoce su posición", ha comentado el entrenador franjiverde.

Además, Escribá recupera a Pablo Piatti, que ha estado ausente el último mes por unas molestias en el sóleo, mientras que el cantero Jony Álamo, que lleva desde la semana pasada entrenando con el grupo, aunque no entró en la convocatoria para el choque ante el Atlético de Madrid, también tiene más ritmo y podría estrenarse en una convocatoria de la presente temporada. En el caso de Piatti existe la duda de que si después de tanto tiempo lesionado Escribá arriesgue o no. Igual prefiere no hacerlo y que mejore su forma física durante el parón de selecciones para no correr ningún riesgo.

En cuanto a la posible presencia de Benedetto y Mascarell en el equipo titular, el delantero argentino sí que tiene muchas posibilidades de hacerlo. Sustituiría a Pere Milla y formaría la pareja atacante junto a Lucas Boyé. El mediocentro canario, casi con toda seguridad, entrará en la convocatoria, pero se quedará inicialmente en el banquillo, aunque a lo largo del encuentro seguro que tiene minutos para debutar. Es improbable que a las primeras de cambio Escribá quite a Iván Marcone para poner a Mascarell.

El once inicial será similar al de las primera dos jornadas. Si Benedetto entra por Pere Milla será una de las novedades y la otra podría estar en el carril derecho. En la jornada inaugural contra el Athletic Club jugó en esa posición Josan y en el pasado domingo, en el Wanda Metropolitano, ante el Atlético de Madrid lo hizo el colombiano Helibelton Palacios. El técnico del conjunto ilicitano debe decidir si quiere un carrilero de más o menos características defensivas.

El preparador valenciano mantendrá el sistema de tres centrales, con Enzo Roco, Gonzalo Verdú y Pedro Bigas en el centro de la zaga. Mojica continuará en el carril izquierdo y Marcone y Raúl Guti, junto a Fidel serán los encargados de organizar el juego en el centro del campo. Benedetto y Lucas Boyé apunta a dupla atacante.