"Los fichajes de Benedetto y Mascarell demuestran que confían en el proyecto del Elche"

El entrenador del Elche CF, Fran Escribá, ha ofrecido este viernes la rueda de Prensa previa al encuentro que mañana sábado (19.30 horas) les enfrentará al Sevilla, un equipo al que ya vencieron la temporada pasada, a pesar de la diferencia de presupuesto y objetivos. "El partido del año pasado es un buen ejemplo. Es un partido de máxima dificultad. La temporada pasada ya demostramos, tanto aquí como allí, que tenemos opciones de hacerles daño. Es un rival que comete pocos errores, pero si pensamos solo en defender tendremos menos opciones. Nos sirve para saber que si hacemos las cosas bien y cometemos pocos fallos podemos ganar a cualquiera. Ya lo hemos demostramos frente a otros equipos como el Athletic y el Atlético de Madrid, que seguramente queden por delante de nosotros en la clasificaciones, pero en uno merecimos ganar y en otro, al menos, empatar”.

El técnico franjiverde ha recordado que en los dos primeros partidos de Liga ya han estado a punto de dar la sorpresa frente al Athletic Club de Bilbao y ante el campeón Atlético de Madrid. Y, aunque son dos temporadas distintas, mañana intentarán hacer lo mismo que la campaña anterior con el Sevillla, a pesar de que el equipo de Lopetegui vendrá advertido. “Frente al Athletic fueron dos situaciones diferentes y no fue el mismo grado de motivación de ellos de la temporada pasada y esta. Pero el Sevilla la temporada pasada no. Fue un equipo que, a pesar de estar jugando Champions, vino a por todas, optaba a luchar por el título y con esos tres puntos podría haber tenido opciones. Ese es su verdadero nivel. Está entre los cinco mejores de España y cada vez más cerca tres grandes (Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid). Su objetivo ya no es solo clasificarse para la Champions, no tengo ninguna duda de que es un aspirante al título”.

En cuanto al tema de fichajes, Escribá se ha mostrado “muy satisfecho” con la llegada de Darío “El Pipa” Benedetto y de Omar Mascarell, dos jugadores que deben darle un salto de calidad a la plantilla y que pretendían otros equipos de nivel como el Betis o el Valencia. “Cuando dije que necesitábamos refuerzos no era una queja, era por número, porque teníamos pocos efectivos. Estaba convencido de que iban a llegar fichajes. Es una satisfacción que futbolistas que querían otros equipos de nivel hayan decidido venir aquí. Eso demuestra que confían en el proyecto y no vienen por cierta afinidad y por amistades. Su llegada nos va a fortalecer y hacer mejores”.

El preparador valenciano aún confía en que puedan llegar algún fichaje más antes del cierre del mercado el próximo martes. “Al final nunca se sabe. Si tiene que venir alguien por rellenar fichas y en vez de tener 21 que sean 24 no va a ser. Si vienen uno o dos más será porque son jugadores que necesitamos y que son buenos para el proyecto. Seguro que si hay opciones durante los días que quedan para cerrar el mercado, vendrán”.

Escribá no se ha querido pronunciar por nombres propios como los de Gary Medel y Óscar Plano, a los que se les ha relacionado con el Elche en los últimos días. “Tenemos nombres encima de la mesa, pero no me gusta ni debo hacerlos públicos. Tenemos que valorar todo, tanto deportiva como económicamente. Si son futbolistas que pueden aportar y entran en el presupuesto cualquiera podrá venir”.

El entrenador del Elche insistió que está “contento” con la plantilla que tiene y que aunque no venga nadie más “también estaré contento”, pero lo que pueda venir que sea “para sumar”. En ese sentido, indicó que “todos tenemos ganas de que se cierre el mercado para centrarnos en la Liga, aunque mi única preocupación ahora mismo es el partido del Sevilla”.

El técnico franjiverde señaló que “sería interesante que el mercado de fichajes finalizase antes el inicio de la Liga, porque, por ejemplo, nosotros hemos preparado el partido del Sevilla pensando en que va a jugar Koundé y, sin embargo, al final igual no juega porque es traspasado. Aunque a veces viene bien que el mercado esté abierto hasta finales de agosto, porque, si no, el mes de julio sería una locura”.

Respecto a Eugenio Ismaldo, un centrocampista argentino que está entrenando con el equipo y que militaba en Defensa y Justicia de Argentino y es representado por Bragarnik, Escribá ha señalado que “es un jugador que pertenece a la propiedad, el chico está aquí y está entrenando con nosotros y nos ayuda a aportar más calidad a los entrenamientos, pero respecto a su futuro y la posibilidad de que se quede en la plantilla, no sé nada”.

En cuanto a la situación de Enzo Roco y si irá o no con la selección de Chile ha comentado que “haremos lo que decida LaLiga. Sabemos que cualquier jugador quiere ir con su selección y defender los colores de su país. Si, al final, tiene que ir, como entrenador lo aceptaré, porque no puedo hacer nada”.

Por último, sobre la salida de Nico Rodríguez y si eso significa que a partir de ahora vaya a tener una relación más directa con el máximo accionista, el preparador valenciano ha dicho que “he tenido una excelente relación personal y profesional con Nico. Solo me queda agradecerle su trabajo. Sabía que la situación no era la más cómoda para las dos partes y en el fútbol ya no me sorprende nada. Mi relación con la propiedad siempre ha sido fluida y seguiremos trabajando de la misma forma. Si antes eramos tres para analizar las distintas cuestiones, ahora seremos dos”