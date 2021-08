Escribá: «Creo que estamos mejor en sensaciones que en puntos»

El técnico del Elche, Fran Escribá, compareció ayer nuevamente satisfecho tras el partido de sus hombres y el empate sumado contra el Sevilla, considerando que no es del todo justo la cantidad de puntos que actualmente tiene el Elche en la clasificación, después de tres jornadas.

«Sinceramente, creo que no es justo que llevemos solo dos puntos de nueve», aseveró Escribá. «Un empate contra el Atlético no hubiera sido descabellado y merecimos ganar al Athletic. Estamos mejor en sensaciones que en puntos», agregó.

«Hemos tenido un calendario muy complicado y lo seguiremos teniendo después del parón, pero me están gustando más las sensaciones de este inicio que del final de la temporada anterior», confesó el valenciano.

Sobre el partido contra el Sevilla, Escribá sorprendió al confesar que vio mejor a su equipo en el segundo acto que en el primero. «Me sentí más incómodo en la primera parte que en la segunda. Aunque suene raro, nos perjudicó adelantarnos porque ante un equipo tan físico nos costó salir. Nos fueron dominando, aunque tuvimos la de Benedetto para el 2-0. Al descanso ya iba con el runrún de quitar un central. En la segunda parte, con los cambios, el equipo defendió mejor y no nos hicieron tantas ocasiones», dijo.

Acerca de los lesionados Lucas Boyé y Enzo Roco, el entrenador del Elche confía en que no sean situaciones de gravedad y en que el parón liguero ayude a tenerlos a tope cuanto antes. «Boyé ya arrastraba temas musculares que le hicieron ser duda para el primer partido de Liga, pero no sé si ahora es en la misma pierna. No creemos que haya rotura sino contractura. Con Roco pasa un poco lo mismo. Confiemos en que los dos se recuperen bien para el siguiente partido», explicó Escribá.

No ficharán por fichar

El preparador franjiverde también quiso agradecer el apoyo de los más de diez mil seguidores que acudieron al estadio Martínez Valero, especialmente en los momentos de apuro al final del choque: «La respuesta de la afición es algo a destacar, sobre todo porque la gente se dio cuenta que el equipo lo necesitaba, después de quedarnos sin cambios».

En su última comparecencia antes de cerrarse el periodo de fichajes el martes por la noche, Escribá se mantuvo en la línea marcada en la previa del partido. Es decir, que considera que su club no debe fichar por fichar.

«No sé si va a haber más fichajes. Lo que sé es que el club está trabajando en ello. Luego no tenemos el potencial económico de otros clubes, como por ejemplo el Sevilla. Lo que no vamos a hacer es traer a alguien por rellenar fichas», zanjó el valenciano. Su próximo compromiso, ante el Getafe, uno de sus exequipos, será el 12 de septiembre.