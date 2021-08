Una plantilla compensada con dos jugadores por posición

El preparador valenciano dispone de suficientes alternativas, con futbolistas polivalentes que le van a permitir utilizar varios sistemas. Hasta ahora ha empleado una línea de tres centrales y dos carrileros en los tres primeros encuentros, aunque en la segunda parte frente al Sevilla volvió a a línea de cuatro atrás, que es el esquema que más veces ha utilizado a lo largo de su carrera como entrenador.

La portería está bien resguardada con dos guardametas contrastados como Kiko Casilla y Edgar Badia que, a partir de ahora tendrán apretándoles al joven argentino Axel Werner.

En defensa, Escribá cuenta con cuatro centrales: Gonzalo Verdú, Enzo Roco, Pedro Bigas y Diego González, además de Josema y Barragán, que están llamados a desempeñar más funciones de lateral, pero que el algún momento de necesidad y de muchos lesionados, se pueden adaptar al eje de la zaga, como hizo Josema ante el Sevilla. Los lateral también están bien cubiertos con Mojica y Helibelton Palacios. Josan y Fidel se pueden convertir en carrileros cuando utilice la defensa de tres centrales. El técnico franjiverde ya dijo hace bastante tiempo que la defensa la tenía cubierta con los ocho jugadores que tenía.

El centro del campo era donde más necesidad había de incorporar futbolistas y en las últimas dos semanas han llegado dos. Uno con calidad contratada como Omar Mascarell y ayer Gerard Gumbau, un joven con proyección, que ya ha demostrado que está capacitado para jugar en Primera División. Iván Marcone, Raúl Guti y Fidel no pueden dormirse, porque los nuevos fichajes les van a apretar bastante y no se van a conformar con ser suplentes. El hecho de que no haya llegado un centrocampista organizador específico también le abre una oportunidad al canterano Jony Álamo, que a pesar de tener ficha del filial, es, a todos los efectos, jugador de la primera plantilla. Si consigue superar su calvario de lesiones, cuenta con calidad para poder derribar la puerta. La temporada pasada ya debutó en Primera contra el Valladolid y cumplió perfectamente.

En los extremos están Josan, Fidel, Tete Morente, Pablo Piatti y Pere Milla, que con tantos delanteros puede tener minutos escorado en la izquierda. Y en la delantera hay pólvora suficiente con Lucas Boyé, Benedetto, Lucas Pérez y Guido Carrillo, que deben ser los encargados de asumir la faceta goleadora.