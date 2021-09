Lucas Pérez: "El Elche me ha dado mucha confianza después de un año difícil en el Alavés"

El nuevo atacante franjiverde ha valorado como positiva más que problema la dura competencia que va a tener para hacerse un sitio en el once titular con la presencia de Lucas Boyé, Darío “El Pipa” Benedetto y Pere Milla. “Me gusta jugar con grandes futbolistas como los que hay aquí. Lo que voy a intentar es día a día dar lo mejor de mí para darle más opciones al entrenador”, y ha agregado que “vengo con toda la ilusión y eso ya es una decisión del míster, que sabe quien soy, me conoce y he tenido la oportunidad de hablar con él. En el fútbol nadie regale nada y sé que tengo que estar lo mejor posible para jugar y sé que si no estoy bien no voy a jugar. He jugado todos los partidos de pretemporada con el Alavés, menos el que jugamos contra el Elche en La Manga. Estoy preparado”.

Lucas Pérez ha asegurado que se encuentra “bien” físicamente. “He hecho toda la pretemporada con el Alavés, menos los últimos diez días tras rescindir el contrato, pero he estado entrenando por mi cuenta. Tengo que prepararme y estos días de parón me van a venir estupendo para ir mejorando la forma”.

El delantero ha afirmado que está con muchas ganas de empezar a jugar: “Vengo con la misma ambición de cuando era un niño de cuatro años que empezaba a jugar al fútbol. Tengo 32 y me retirada aún está lejos. Me encuentro bien físicamente, las lesiones me ha respetado a lo largo de mi carrera y estoy en un proyecto ilusionante”, y ha querido dar las “gracias” por el recibimiento de la afición y espera cumplir las expectativas que ha levantado con su fichaje. “Solo tengo que dar las gracias por el recibimiento. He recibido muchas felicitaciones a través de las redes sociales y me han dicho que vengo a un gran club que lo único que intenta es ser lo mejor posible cada año. Solo les digo que confíen en mis compañeros y en mi, he podido comprobar que hay un gran ambiente en el vestuario y vamos a intentar hacer un gran año”.

El exjugador del Alavés tiene claro que el Elche cuenta con una “gran plantilla” y está convencido de que van a lograr la permanencia con “solvencia”. “La competición en Primera División es muy difícil y se demuestra que cada año es más complicada. Ya se ha visto también en las tres primeras jornadas que llevamos. No puedo decidir que nos vamos a salvar con 15 jornadas de antelación, pero creo que ha plantilla para salvarnos con solvencia”