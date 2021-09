Axel Werner: "Ojalá pueda seguir la trayectoria que tuvo Willy Caballero en el Elche"

El último fichaje del Elche CF ha sido el portero argentino Axel Werner. Su ficha fue dada de alta el miércoles en LaLiga fuera de plazo, aunque no hubo ningún problema, porque era agente libre y el acuerdo estaba cerrado desde unos días antes. El nuevo guardameta franjiverde ha comentado en su presentación que su llegada al club ilicitano “es la recompensa a mi trabajo y porque hice las cosas bien. He estado dos años en México (San Luis) y en el último año y medio he tenido la oportunidad de jugar, prácticamente, todo a un nivel óptimo y con regularidad. Ahora doy un paso más adelante en mi carrera con la llegada a este gran club”.

El nuevo meta del Elche no se resigna a tener la etiqueta de tercer portero, a portero, a pesar de que por delante tiene a Kiko Casilla y Edgar Badia. “Vengo a competir y a demostrar mi calidad, siempre respetando a la gente que ya está. Voy a competir con mi trabajo, experiencia y calidad y, luego, será el míster quien decidirá el orden de los porteros. He visto jugar a mis dos compañeros y son grandes porteros y lo han demostrado a lo largo de su trayectoria”.

Axel Werner ha insistido en que “mis aspiraciones son las máximas. Entiendo la situación, pero no vengo con expectativas bajas y acomodarme. Me considero un arquero prometedor de presente y de futuro. En mi paso por el Atlético de Madrid, Málaga y Huesca no pude jugar tanto, pero esa etapa me sirvió de aprendizaje. Soy un portero que intentar trasmitir seguridad desde mi posición y que intenta adaptarse a las condiciones del equipo. Tengo predominio de juego aéreo al sacar rédito a mi envegadura (1,95)”.

El guardameta argentino conoce el paso de su compatriota Wlly Caballero por el Elche y ha señalado que ojalá pueda repetir su trayectoria. “Se que Wilfredo dejó muy buena imagen aquí y fue el trampolín a su carrera. Ojalá yo pueda ir por ese camino y dejar también una buena imagen”.

Por último, Werner ha indicado que toda la negociación con el máximo accionista del club ilicitano, Christian Bragarnik, la ha llevado personalmente su representante. “Yo no hablé con él. Sé que es argentino y lo conozco. Siempre habló con él mi agente y cuando surgió la posibilidad de venir no lo dudé porque era una gran oportunidad para mi carrera volver a una Liga con tanta calidad como la española”.