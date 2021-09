Gerard Gumbau y Axel Werner quieren tener un papel protagonista en el Elche

Gumbau ha sido el plan B ante la imposibilidad de firmar a Seoane. Su perfil no es el de organizador que andaba buscando la entidad franjiverde, pero ayer, en su presentación oficial, aseguró que puede desempeñar esa función y que está capacitado para jugar «en cualquier posición del centro del campo».

Axel Werner ha llegado como apuesta de futuro de Bragarnik y, en principio, como tercer portero, por detrás de Kiko Casilla y Edgar Badia. Sin embargo, el meta argentino señaló que «respeta» a sus compañeros, pero que viene dispuesto a luchar y que será el técnico, Fran Escribá, quien determine «el orden» de los guardametas de la plantilla franjiverde.

El centrocampista catalán se definió como un futbolista «con llegada arriba y mucho recorrido. En el juego posicional y tácticamente soy inteligente, con un gran golpeo de balón y trabajador. Puedo tener un perfil más defensivo u ofensivo».

Gerard Gumbau explicó como se había producido su fichaje por el Elche en el último día del mercado: «Salió la oportunidad de volver a Primera División, lo valoré con mi agente y no nos lo pensamos. En Girona he estado dos temporadas muy a gusto y era mi casa. Me quedaba un año de contrato y llegamos a un acuerdo para rescindir».

El nuevo jugador franjiverde no está preocupado por la alta competencia que va a tener en el centro del campo, donde deberá luchar con Iván Marcone, Omar Mascarell, Raúl Guti o Fidel. «La competencia siempre es buena. Es positiva para la plantilla y para hacer un gran equipo para luchar por cosas bonitas. Eso permitirá en los entrenamientos exigirnos uno a otro y sacar el máximo nivel para el equipo».

Sobre las aspiraciones del Elche en la presente Liga comentó que «he visto los tres encuentros que se han disputado y ha demostrado ser un equipo muy competitivo. Con esa competitividad y yendo partido a partido veremos dónde está nuestro objetivo. Por lo que he visto se puede hacer un gran año, aunque en Primera hay muy buenos equipos y habrá que dar el máximo nivel para sacar el máximo de puntos y estar lo más arriba posible».

Axel Werner se considera «un arquero prometedor de presente y de futuro. En mi paso por el Atlético de Madrid, Málaga y Huesca no pude jugar mucho, pero esa etapa me sirvió de aprendizaje. En el último año, en el San Luis de México, lo he jugado todo. Soy un portero que intentar transmitir seguridad desde mi posición y que trata de adaptarse a las condiciones del equipo. Tengo predominio en el juego aéreo al sacar rédito a mi envergadura (1,95)».

El meta argentino quiere demostrar que puede ser el portero del conjunto ilicitano: «Vengo a competir y a demostrar mi calidad, siempre respetando a la gente que ya está. Voy a competir con mi trabajo, experiencia y calidad y, luego, será el míster quien decidirá el orden. He visto jugar a mis dos compañeros y son grandes porteros y lo han demostrado a lo largo de su trayectoria».

Por el último, al ser preguntado por su compatriota Willy Caballero, que triunfó en el Elche señaló que «Sé que dejó muy buena imagen aquí y que fue el trampolín a su carrera. Ojalá yo pueda ir por ese camino y dejar también una buena imagen de los porteros argentinos».