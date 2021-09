Gumbau "Puedo jugar en cualquier posición del centro del campo"

Gerard Gumbau, el nuevo centrocampista del Elche CF que ha llegado procedente del Girona en el último día del mercado de fichajes, ha sido presentado oficialmente este jueves. El futbolista catalán ha explicado cómo se desarrollaron los acontecimientos para firmar por el club ilicitano. “En el último momento me salió la oportunidad de volver a Primera División, lo valoramos con mi agente y no nos lo pensamos. En Girona he estado dos años muy a gusto y era mi casa. Me quedaba un año de contrato y llegamos a un acuerdo para rescindir”.