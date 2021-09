El Elche CF ha anunciado este martes la nueva campaña de abonos para el público en general, aunque solo venderá carnés para las gradas del anillo superior. Después de la ratificación de la Consellería Sanidad de ampliar el aforo del 40 al 60%, con un máximo de 20.000 espectadores, el club ilicitano ha decidido poner abonos a disposición de los aficionados, pero cumpliendo con las medidas de seguridad, que solo permiten ubicar a 2.000 personas por sector y con una butaca de separación, siempre que no sean convivientes.

Estas medidas, según ha explicado el presidente de la entidad franjiverde, Joaquín Buitrago, impiden vender más carnés en el anillo inferior, donde ya cuentan con los 8.500 abonados, que fueron los que renovaron su pase de hace dos temporadas. "En el anillo inferior no caben más abonados con esas medidas y sí que podemos hacer alguno para el superior. No podemos emitir abonos del anillo inferior para luego no podemos colocarlos y tenerlos que pasarlos arriba. En el anillo superior sí que tenemos espacio”, ha explicado Buitrago.

De esta forma, ya están a disposición los nuevos abonos, que tienen una pequeña rebaja con respecto a la campaña inicial para compensar los dos partidos (Athletic Club de Bilbao y Sevilla), que ya se han disputado.

Los precios son:

Anillo Tribuna: Adultos (240 euros), Especial (180), Juvenil (115), Infantil (80) y Baby (40)

Anillo Preferencia G3: Adultos (220 euros), Especial (160), Juvenil (105), Infantil (75) y Baby (40)

Anillo Preferencia G4: Adultos (200 euros), Especial (145), Juvenil (105), Infantil (75) y Baby (40)

Anillo Preferencia Fondo G3: Adultos (155 euros), Especial (130), Juvenil 95), Infantil (65) y Baby (40)

Anilllo Preferencia Fondo G4: Adultos (140 euros), Especial (120), Juvenil 95), Infantil (65) y Baby (40)