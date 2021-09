El Elche ha reactivado su campaña de abonos y a partir de hoy miércoles pondrá a la venta carnés para el público en general, aunque solo para las gradas del anillo superior.

Después de que el pasado lunes la Generalitat Valenciana ratificara el acuerdo del Ministerio de Sanidad de ampliar el aforo de los estadios del 40 al 60%, con un máximo de 20.000 espectadores, el club ilicitano ha decidido poner nuevos abonos a disposición de los aficionados, pero cumpliendo con las medidas de seguridad, que solo permiten ubicar a 2.000 personas por sector y con una butaca de separación, siempre que no sean convivientes.

Este protocolo, según explica el presidente de la entidad franjiverde, Joaquín Buitrago, impide, de momento y por lo menos hasta finales de septiembre, vender más carnés en el anillo inferior, donde ya cuentan con 8.533 abonados, que fueron los que renovaron su pase de hace dos temporadas. «En el anillo inferior no caben más abonados con estas medidas y sí que podemos vender en el superior. No podemos emitir abonos del anillo inferior para luego no poder colocarlos en su asiento asignado y tenerlos que pasar arriba. En el anillo superior sí que tenemos espacio y, por eso, hemos decidido sacar a la venta este paquete de 5.000», indica el dirigente franjiverde.

El Elche también ha decidido realizar, en función de las zonas del campo, una rebaja de entre diez y 20 euros, con respecto a los precios iniciales de la campaña. De esta forma, compensan a los nuevos abonados que no han podido asistir a los dos primeros partidos de Liga frente al Athletic Club de Bilbao y el Sevilla.

Los precios en el sector de Anillo de Tribuna son de 240 euros para los adultos a partir de 19 años; 180 la categoría especial, que engloban a los jubilados y parados de larga duración; 115 los juveniles, que comprende los nacidos entre 2001 y 2006; 80 los infantiles, para los nacidos entre 2007 y 2014; y 40 euros la modalidad Baby, nacidos a partir de 2015, que deben tener su asiento en cumplimiento de la normativa de seguridad.

En el Anillo Preferencia G3, los precios son: Adultos (220 euros), Especial (160), Juvenil (105), Infantil (75) y Baby (40). En Anillo Preferencia G4: Adultos (200 euros), Especial (145), Juvenil (105), Infantil (75) y Baby (40). En Anillo Preferencia Fondo G3: Adultos (155 euros), Especial (130), Juvenil 95), Infantil (65) y Baby (40). Y en Anilllo Preferencia Fondo G4: Adultos (140 euros), Especial (120), Juvenil 95), Infantil (65) y Baby (40).

Los nuevos carnés se pueden adquirir a partir de hoy miércoles en la Oficina de Atención al Abonado, que está ubicada en el local de la antigua tienda oficial, pero se debe solicitar cita previa a través de la web: citas.elchecf.es

Por otro lado, el club ilicitano también está procediendo a mandar los nuevos abonos a aquellos aficionados que se hayan visto afectados por el cambio de numeración de su butaca, debido a la reformas de asientos que se están llevando a cabo en las gradas de Fondo Sur, Curva Sur Preferencia y Curva Sur Tribuna. La ubicación seguirá siendo la misma, pero lo que cambia es el número.