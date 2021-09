El Elche sacará a la venta entre dos y tres mil abonos del anillo superior

El presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, ha anunciado este martes que esta semana van a sacar a la venta entre dos y tres mil abonos para las gradas del anillo superior. El dirigente franjiverde ha señalado que, de momento, no pueden emitir más carnés para la gradas del anillo inferior, porque no hay espacio suficiente para guardar las medidas de seguridad.

“La resolución de la Consellería salió ayer y se permite un máximo del 60% del aforo, pasando a un máximo que se eleva de 15.000 a 20.000. Sin embargo, el protocolo indica que se sigue manteniendo el máximo de 2.000 espectadores por sector y la obligatoriedad de un asiente de separación. En el anillo inferior no caben más abonados con esas medidas y sí que podemos hacer alguno para el superior. No podemos emitir abonos del anillo inferior para luego no podemos colocarlos y tenerlos que pasarlos arriba. En el anillo superior sí que tenemos espacio y vamos a sacar a la venta un paquete de carnés”, ha explicado Buitrago.

El presidente del Elche no ha querido precisar la cifra de abonos que pondrán a disposición de los aficionados porque “dependerán si son grupos de convivientes o no”, pero ha estimado que estarán entorno a los “dos o tres mil. Esperamos que sean los máximos posibles”.