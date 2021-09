Pastore: " Tengo ganas de demostrar en el Elche que todavía puedo dar y disfrutar con el fútbol"

Javier "El Flaco" Pastore ha levantado pasiones en su presentación oficial como jugador del Elche CF. Cerca de 500 aficionados se han dado cita en las gradas del estadio Martínez Valero para darle la bienvenida. Al futbolista no se le ha visto muy ilusionado y con muchas ganas de volver a demostrar sus cualidades tras no contar con muchas oportunidades en la últimas temporadas.

El nuevo jugador del conjunto ilicitano ha querido dejar claro que, a pesar de sus 32 años, no viene a la entidad franjiverde a retirarse. “Tengo muchas ganas de jugar en las mejores ligas y demostrar que estoy muy bien. Tengo 32 años y algunas jugadores que terminan jugando con 39 o 40. Todavía me quedan dos o tres años muy buenos para dar. Vengo de tres años en la Roma en la que no he tenido las oportunidades que esperaba. Necesitaba entrar en juego y demostrarme que puedo aportar y disfrutar”.

Pastore ha explicado los motivos que le han llevado a aceptar la oferta del Elche: “En el momento que rescindí mi contrato con la Roma, fue el primer club que se puso en contacto con mi agente y conmigo y eso ya me dio mucho entusiasmo. Tenía muchas ganas de probar en esta Liga y jugar en España. Es un equipo en el que hay muchos argentinos, he podido hablar con algunos y me han hablado muy bien de como se vive en la ciudad y del club. Vengo con muchas ganas y espero hacerlo bien".

El argentino es consciente de que llega a un equipo humilde comparado con el París Saint Germain o la Roma, donde ha estado anteriormente. “Sé a que equipo he llegado y que su objetivo es la permanencia. Vengo de clubes cuya aspiraciones eran ganar títulos o clasificarse para la Champions y mi mentalidad siempre ha sido ganadora. Esperamos empezar con buenos resultados. Ayer ya tuve la oportunidad de entrenar y lo importante este año en permanecer en Primera”.

El centrocampista es realista con las aspiraciones del Elche, pero cuando se le ha preguntado si se podría luchar por algo más que la salvación ha comentado que “si se empieza ganando y a mitad de temporada estamos en media tabla la expectativas cambiarán y podremos pelear por intentar estar entre los diez primeros”.

Pastore ha señalado que sus lesiones ya han quedado atrás y, aunque le falta algunos entrenamientos para coger la forma, está preparado para rendir. “Por suerte no he tenido lesiones después de la que tuve en la cadera en 2019. En los tres últimos meses he estado apartado de la Roma, pero estoy bien, aunque voy a necesitar una semana para ponerme a punto”.

Al internacional argentino le ha sorprendido “el buen ambiente” que ha en el vestuario y ha señalado que “con un grupo así se puede pelear por cosas importantes”.

Javier Pastore ha insistido que no llega el Elche en plan figura. “Mi rol es venir a sumar. Ya lo dijo el míster ayer, debemos ser un grupo humilde y trabajar al máximo, cada uno con sus cualidades”. Y en cuanto a la posición que puede desempeñar en el campo, ha indicado que “todavía no he hablado de posiciones con el entrenador. Cuando me vea, será él quien decida”, y en cuanto a si puede asumir la función de organizador, que también requiere mucho trabajo en el centro del campo ha comentado que “depende de la manera de jugar que tenga el equipo. Si empezamos yendo a por los partidos es un rol que me gusta porque tendremos el balón. He jugado también por banda, que no es mi mejor posición, pero me adapté muy bien”.

Por último, el flamante fichaje de la entidad franjiverde ha querido mandar un mensaje a la afición: “Le digo que estoy muy feliz. Hoy en día, con las redes sociales, desde el primer momento he notado su entusiasmo y solo puedo decirle que voy a dar todo por el Elche”.