Pastore: «No vengo al Elche de retiro, para eso me hubiera ido a Argentina. Quiero aportar y disfrutar»

El internacional argentino tuvo un recibimiento acorde a lo que ha sido su trayectoria anterior en el fútbol. Medio millar de aficionados se dieron cita en el estadio Martínez Valero para agasajar a un futbolista que quiere abrir una nueva etapa en su carrera con la franja verde.

El nuevo jugador del conjunto ilicitano fue rotundo al asegurar que, a pesar de sus 32 años, de ninguna de las maneras viene al Elche como final de su camino y como antesala de su retirada. «Si estuviera para retirarme, me hubiese ido a Argentina, al equipo en el que me formé (Talleres-Huracán). Tengo 32 años y hay algunos jugadores que terminan jugando con 38 ó 40. No digo que vaya a ser mi caso, pero todavía me quedan dos o tres años muy buenos que ofrecer».

Pastore recordó que «vengo de tres temporadas en la Roma en las que no he tenido las oportunidades esperadas, sobre todo por la lesión que tuve», y afirmó que «estoy con muchas de ganas de jugar en una de las mejores ligas del mundo, donde se practica un fútbol bonito, que me va muy bien, y quiero demostrar que estoy muy bien. Necesitaba entrar en juego y demostrarme que puedo aportar y disfrutar».

El centrocampista ha sido 29 veces internacional con Argentina. Disputó el Mundial de Sudáfrica de 2010 y la Copa América de 2011 y 2015. Fue el primer gran fichaje del jeque del París Saint Germain, que pagó 43 millones al Palermo por su traspaso. Estuvo siete temporadas (2011-2018) en el conjunto parisino logrando 18 títulos y hace tres años fue vendido a la Roma, por 25 millones. En la Ciudad Eterna no tuvo suerte y apenas jugó 30 partidos en tres campañas (2018-2021).

A pesar de su extenso currículum, Javier Pastore no se considera que haya llegado como una estrella al Elche. «Mi rol es venir a sumar. Ya nos dijo el míster, en mi primer entrenamiento, que debemos ser un grupo humilde y trabajar al máximo, cada uno con sus cualidades».

El futbolista argentino explicó los motivos que le habían llevado a aceptar la oferta del club ilicitano: «En el momento que rescindí mi contrato con la Roma, fue el primero que se puso en contacto con mi agente y conmigo. Eso ya me dio mucho entusiasmo. Tenía muchas ganas de probar en esta liga y jugar en España. Es un equipo en el que hay muchos argentinos, nunca había estado con tantos, y me hablaron muy bien del equipo y del club y de cómo se vive en la ciudad. Vengo con muchas ganas y espero hacerlo bien».

Pastore es consciente de que en el Elche, al contrario que en el París Saint Germain o en la Roma, los objetivos por los que luchar van a ser distintos. «Sé a qué equipo he llegado y que su objetivo es la permanencia. Vengo de clubes cuya aspiraciones eran ganar títulos o clasificarse para la Champions, pero mi mentalidad siempre ha sido ganadora y lo importante esta temporada es permanecer en Primera». A pesar de ello, el nuevo jugador franjiverde no descarta poder luchar por algo más y alcanzar metas más ambiciosas: «Si empezamos bien y a mitad de liga estamos en media tabla, las expectativas pueden cambiar y podremos pelear por intentar estar entre los diez primeros».

Polivalente en la medular

El flamante fichaje del Elche comentó que todavía no ha hablado con Escribá acerca de la s posibles posiciones que puede desempeñar en el campo. «Cuando me vea, será él quien decida», pero se ve capacitado para asumir la función de organización, aunque eso también requiera un importante sacrificio físico. « Va a depender de la manera de jugar que tenga el equipo. Si empezamos yendo a por los partidos, es un rol que me gusta porque tendremos el balón. También he jugado por banda, que no es mi mejor posición, pero me adapté muy bien. Estoy a disposición del entrenador. Solo puedo decir que estoy muy feliz y que voy a dar todo por el Elche», sentenció Javier «El Flaco» Pastore.

Una semana para ponerse a punto antes de competir

Pastore va a necesitar, al menos, «una semana para ponerme a punto», a pesar de que los preparadores físicos le han visto bastante bien durante los primeros entrenamientos. El futbolista argentino aseguró que la lesión de cadera está ya superada «desde que decidí operarme, porque tenía unos dolores que no podía aguantar. Tuvieron que limar los huesos que la unían con el fémur y desde entonces no he tenido problemas. En Roma estuve tres meses apartado y, aunque he estado entrenando por mi cuenta, necesito un periodo de adaptación».