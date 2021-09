Lucas Boyé y Pedro Bigas se prueban hoy para saber si pueden estar en Getafe

La plantilla del Elche vuelve esta mañana a los entrenamientos después de la jornada de descanso de ayer. Será el momento de comprobar el estado físico de Lucas Boyé y de Pedro Bigas, que en las dos últimas semanas han estado ejercitándose con los recuperadores y al margen de sus compañeros debido a sendas molestias en el aductor.

El delantero argentino se tuvo que retirar a los 30 minutos del último encuentro de Liga frente al Sevilla del pasado 28 de agosto. Por su parte, el central balear no pudo, ni siquiera, entrar en la convocatoria debido a los problemas que le empezaron a surgir en el partido de una semana antes en el Wanda Metropolitano contra al Sevilla y que le llevaron a pedir el cambio en los últimos minutos.

Escribá confía en tener a los dos disponibles para el choque del próximo lunes (20 horas) en Getafe. El propio entrenador franjiverde comentaba el pasado martes que para hoy jueves esperaba tener a todos los futbolistas disponibles, a excepción de Enzo Roco, que se encuentra con la selección de Chile.

El cuerpo médico es optimista con Boyé y con Bigas, aunque todo va a depender de las sensaciones que tengan en el entrenamiento de este jueves.

Gonzalo Verdú y Diego González también acabaron con algunas molestias el último encuentro ante el Sevilla, pero ambos están recuperados y han venido ejercitándose con normalidad durante los últimos días.

Por su parte, Roco tiene previsto regresar a tierras ilicitanas a última hora del sábado. Chile juega su último partido de esta ventana de partidos de selecciones frente a Colombia, a la una de la madrugada (hora española) del viernes al sábado. El partido se disputa en la localidad colombiana de Barranquilla.

LaLiga, después de que la FIFA denegara la solicitud de que los jugadores sudamericanos no acudieran a estas citas con sus selecciones porque iban a terminar más tarde que los europeos, tiene previsto poner a disposición de los futbolistas chilenos y colombianos un vuelo chárter, para que lo antes posible puedan estar en España.

A pesar de ello, Enzo Roco llegará a tierras ilicitanas, como muy pronto, solo 48 horas antes del partido del Elche en Getafe. El central franjiverde no jugó el primer envite de Chile contra Brasil (0-1) y disputó los 90 frente a Ecuador (0-0). En principio, no se espera que esté en el once titular ante Colombia.

Recuperado de sus molestias

Roco se marchó con su selección con problemas físicos, debido a la contractura que sufrió frente al Sevilla y que también le obligó a pedir el cambio. Las molestias no eran graves y se ha podido recuperar bien con su selección. Su presencia en el choque del Coliseum Alfonso Pérez va a depender de cómo llegue y, sobre todo, si Pedro Bigas está en condiciones de jugar. Si el balear siguiera siendo baja, el chileno se vería casi obligado a salir en el once inicial, ya que a Escribá solo le quedarían Gonzalo Verdú y Diego González como centrales en plena forma. En caso de emergencia, Josema también podría actuar en esa posición.

Por otro lado, Javier Pastore y el serbio Branislav Knezevic , los dos últimos fichajes del club ilicitano, continúan con su plan de trabajo de puesta a punto después de mucho tiempo sin jugar un partido oficial. El argentino podría estar disponible para el choque de la próxima semana ante el Levante, mientras que el joven serbio no puede jugar con el primer equipo hasta enero y lo hará con el filial.