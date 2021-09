El entrenador del Elche, Fran Escribá, afirmó este viernes que la actual plantilla es la mayor calidad que ha tenido en sus dos etapas como técnico del equipo ilicitano, si bien precisó que ahora debe conseguir que también sean el mejor equipo.

El preparador valenciano admitió que está "muy satisfecho" por los refuerzos de última hora del equipo, si bien pidió al entorno del club que "no se confunda, porque se mantiene el objetivo de lograr una permanencia más cómoda" que la del pasado curso.

Escribá elogió el estado físico de Javier Pastore, última incorporación, y desveló que sus parámetros están "mejor de lo que se podía pensar" tras más de un año sin jugar y varios meses de entrenamientos en solitario.

"No pensé que pudiera estar para el lunes, pero no lo descarto", dijo Escribá, quien insistió en que el grupo debe seguir siendo humilde. "Sabemos que hemos mejorado y tenemos que ser ambiciosos, pero que no nos confundan cosas que no están a nuestro alcance", apostilló.

Escribá valoró que los últimos fichajes de su plantilla "se puedan adaptar a cualquier sistema" y advirtió del potencial del Getafe, al que pide que no se le valore por su posición en la clasificación.

"Hay que analizar los calendarios. Ha tenido tres partidos dificilísimos y los ha perdido por la mínima, pero ha tenido opciones de puntuar en los tres", explicó Escribá, quien aseguró que el conjunto madrileño tiene "una base muy buena, un excelente entrenador y ha fichado bien".

"Van a salir de ahí porque tienen plantilla y entrenador para ello", insistió Escribá, quien tuvo palabras de elogio para el joven jugador serbio Branislav Knezevic, con el que no sabe con seguridad si puede contar para el primer equipo.

"Es un proyecto de futbolista estupendo y transmite sensaciones de jugador muy hecho. Me recuerda en algunas cosas al Mario Pasalic que ya tuvimos. Tiene esa escuela balcánica de jugadores que lo hacen todo bien", concluyó.