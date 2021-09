Fran Escribá: «Tengo la mejor plantilla que he tenido en el Elche, pero hay que seguir con humildad»

El entrenador del Elche, Fran Escribá, afirmó ayer que la actual plantilla es la mayor calidad que ha tenido en sus dos etapas como técnico del equipo ilicitano, si bien precisó que ahora debe conseguir que también sean el mejor equipo.

El preparador valenciano admitió que está «muy satisfecho» por los refuerzos de última hora del equipo, si bien pidió al entorno del club que «no se confunda, porque se mantiene el objetivo de lograr una permanencia más cómoda» que la del pasado curso.

Escribá elogió el estado físico de Javier Pastore, última incorporación, y desveló que sus parámetros están «mejor de lo que se podía pensar» tras más de un año sin jugar y varios meses de entrenamientos en solitario.

«No pensé que pudiera estar para el lunes, pero no lo descarto», dijo Escribá, quien insistió en que el grupo debe seguir siendo humilde. «Sabemos que hemos mejorado y tenemos que ser ambiciosos, pero que no nos confundan cosas que no están a nuestro alcance», apostilló.

Escribá valoró que los últimos fichajes de su plantilla «se puedan adaptar a cualquier sistema». «Si jugamos con tres centrales y tres en el medio tenemos jugadores de sobra. Si cambiamos a 4-4-2 tenemos delanteros e incluso una función que no teníamos hasta ahora, ese jugador que pueda ser tipo enganche como Lucas Pérez o Pastore. Con cualquier sistema el equipo encaja perfectamente».

El técnico advirtió del potencial del Getafe, al que pide que no se le valore por su posición en la clasificación. «Hay que analizar los calendarios. Ha tenido tres partidos dificilísimos y los ha perdido por la mínima, pero ha tenido opciones de puntuar en los tres», explicó Escribá, quien aseguró que el conjunto madrileño tiene «una base muy buena, un excelente entrenador y ha fichado bien». El entrenador no quiere ninguna confianza sobre su rival del lunes. «El Getafe ha tenido tres partidos muy difíciles, han perdido tres partidos por la mínima. Si analizamos al Getafe por los puntos que tiene nos estamos confundiendo. El equipo tiene una base muy buena, han firmado muy bien, con muchas soluciones en ataque y con un gran entrenador», señaló el preparador del Elche, que ha conseguido recuperar efectivos para la próxima jornada: «El único descarte es Jony, el resto están todos disponibles. Enzo ha podido adelantar sus vuelos, llegó ayer y podrá entrenar hoy y mañana con el grupo. Viene de competir dos buenos partidos y si viene perfecto podrá participar el lunes». «Van a salir de ahí porque tienen plantilla y entrenador para ello», insistió Escribá, quien tuvo palabras de elogio para el joven jugador serbio Branislav Knezevic, con el que no sabe con seguridad si puede contar para el primer equipo.

«Es un proyecto de futbolista estupendo y transmite sensaciones de jugador muy hecho. Me recuerda en algunas cosas al Mario Pasalic que ya tuvimos. Tiene esa escuela balcánica de jugadores que lo hacen todo bien», destacó el entrenador del Elche, que habló además de la exigencia de la afición franjiverde: «Siempre te vas a encontrar aficionados que te pidan un objetivo mayor al que puedes conseguir. Es lógico, la afición tiene que ilusionarse y nosotros compartimos esa ilusión. El grupo lo tiene muy claro, tenemos que seguir siendo muy humildes, saber cuáles son nuestros objetivos y ser ambiciosos. Pero esa ambición no puede confundirnos con el querer soñar con cosas que no están ahora mismo nuestros alcance».

Ángel Martín: «Podemos competir bien ante el Elche, un rival de nuestro nivel»

Ángel Martín, director deportivo del Getafe, compareció en sala de prensa con motivo de la presentación de Florentino Luis. En ella hablaba de una de las grandes preocupaciones para el partido frente al Elche, la posible baja de Jakub Jankto, rebajando la preocupación por el ex de la Sampdoria. «Tenemos una opción de compra. Las negociaciones se alargaron por problemas con el tiempo por partidos que su club quería contar con él. No hubo dificultades. Queremos agradecer al Benfica lo bien que se ha portado con nosotros. No había más historia que esa». El técnico es optimisma pese a los malos resultados: «No creo que tengamos que pensar en cómo estamos en ese momento. Todos los habéis visto que es un buen inicio, es muy mala suerte. Lo que tenemos que hacer es enfocar el partido de la misma manera. Es un rival más de nuestro nivel en el que seguramente podamos hacer más cosas, podamos llegar más veces. Podemos competir bien ante el Elche, estoy seguro de ello».