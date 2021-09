Lucas Boyé: «Intento aislarme un poco para no confundirme con tantos elogios de la afición»

A pesar de los importantes fichajes que han llegado, muchos ojos del Elche de la presente temporada estarán puestos en Lucas Boyé (San Gregorio-Argentina, 28-2-1996). Se ha ganado a pulso ser uno de los futbolistas franquicia del conjunto ilicitano. Tras un difícil deambular por el Torino, AEK de Atenas, Celta y Reading, en el Martínez Valero ha sido donde ha ofrecido el mejor rendimiento de toda su carrera.

Relacionadas En Paraguay sitúan a Lucas Boyé en la órbita del Libertad

¿Cómo se encuentra de los problemas en el aductor?

Estoy bien. El parón de selecciones me ha permitido tener dos semanas para recuperarme. Desde el jueves estoy entrenando con el grupo. Estoy contento y con ganas de jugar en Getafe.

El equipo ha trasmitido buenas sensaciones frente a Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid y Sevilla. Ahora llegan dos partidos contra el Getafe y el Levante, rivales de los denominados de vuestra liga. ¿Toca ya ganar?

Obviamente hay que conseguir tres puntos, porque más allá de que las sensaciones hayan sido buenas, en los primeros tres partidos solo sumamos dos puntos. No pudimos coronar el buen juego con una victoria, así que se necesitamos sumar de tres, porque con buenas sensaciones no se consiguen los objetivos. Pensamos en hacer un gran partido en Getafe y traernos la victoria.

Para ganar hay que marcar goles. La temporada pasada fue el máximo realizador del equipo y en la presente aún no ha visto puerta. Supongo que tendrá ganas de marcar ya...

Han pasado ya tres partidos, aunque el último jugué muy poco, y no marque. Tengo muchas ganas de meter goles, ganar y disfrutar con este grupo tan lindo que hemos armado.

Después de la gran campaña anterior, la afición tienen muchas esperanzas depositadas en Lucas Boyé. ¿Fue la mejor temporada de su carrera?

A nivel individual sin duda que fue la mejor. Disfruté muchísimo, me tocó jugar prácticamente todo y eso para un futbolista es muy importante, te da mucha confianza. Jugar con regularidad es todo y disfruté mucho.

Después de muchas vueltas por muchos equipos, vino a Elche buscando el sitio ideal y parece que lo ha encontrado...

Sin duda. El Elche me cayó en un momento justo, en una liga tan competitiva y tan linda como es la española. Estoy muy feliz de estar disfrutando de todo esto con el Elche, de esta ciudad, de la gente. La verdad es que estoy muy feliz. En la carrera de un futbolista todo sirve. He pasado por un montón de cosas duras. Aunque tengo 25 años, en los siete que llevo de profesional he vivido ya muchas cosas. Todo te va preparando para en algún momento, si lo sigues intentando, que las cosas empiecen a salir como uno quiere. Estoy disfrutando, pero tengo muchas ganas de seguir mejorando, porque tengo muy claro que puedo conseguir todavía grandes cosas.

El Elche apostó por usted pagando los dos millones de la opción de compra al Torino. Eso significa que el club le tiene mucha confianza...

Para un jugador, cuando estás cedido, que el club haga un esfuerzo así demuestra que las cosas las estás haciendo relativamente bien. Estoy muy contento y con muchas ganas de dar más.

Por cierto, en los últimos días del mercado salieron rumores de posibles ofertas e, incluso, que algún equipo podría pagar 15 millones. ¿Qué hubo de cierto?

Yo no me enteré de nada y si no me enteré de nada yo no creo que haya sido muy serio. No sé de donde habrá salido, pero no me enteré de nada.

¿Se plantea la posibilidad de salir del Elche?

Estoy muy bien y contento de estar aquí.

La temporada pasada fue el delantero referencia del equipo. Esta campaña está llamado a serlo también, pero este año va a tener mucha competencia. Además de Guido y Pere, que estaban ya, han llegado dos grandes jugadores como Lucas Pérez y «El Pipa» Benedetto...

Eso nos va a hacer mejor como equipo y a nivel individual, porque nos va a obligar a todos a subir el nivel. Tenemos una plantilla con muy buenos jugadores y al que le toque jugar va a tener que estar a un gran nivel para poder seguir jugando el siguiente partido. Eso va a hacer que el nivel del equipo aumente con respecto al año pasado.

Aunque metió ocho goles, la temporada anterior también destacó a la hora de aguantar el balón solo arriba para que se incorporaran los compañeros. ¿Le gustaría tener un poco más de apoyo en ataque o con ese fútbol se siente a gusto?

Al final nosotros nos tenemos que adaptar a como juega el equipo y a las ideas que se tienen. El año pasado me tocó aguantarla mucho porque en muchos partidos éramos inferiores y teníamos que sacar el equipo de atrás. Yo me siento bien jugando, cuando juegas importa poco el estilo y lo que haces. Lo primordial es jugar.

Conoce a Benedetto y al «Flaco» Pastore. ¿Se esperaba que pudieran llegar y qué le pueden aportar al Elche?

Los conozco mucho y no tenía ni idea de que iban a venir. Hoy los tengo como compañeros, son grandísimos jugadores y seguro que nos van a aportar mucho porque son futbolistas de calidad, jerarquía y experiencia. Seguro que nos van a ayudar, igual que los otros refuerzos que han venido esta temporada.

¿Son conscientes en el vestuario de lo que hay y de lo que se puede hacer después de que e l propietario, Christian Bragarnik, haya configurado una de las mejores plantillas, por lo menos en nombres, que se recuerdan de la historia del club?

Somos conscientes de que tenemos un gran equipo y también somos conscientes de que eso no quiere decir nada, si no nos esforzamos y trabajamos de la mejor manera va a servir de poco. Hay que dar el máximo, como lo dimos el año pasado y ojalá la plantilla esté a la altura y podamos hacer una gran temporada como se espera.

¿Qué objetivo se marca para esta campaña? Mejorar los ocho goles de la pasada...

Siempre intento mejorar a nivel individual y poder conseguir los objetivos grupales que claramente están marcados. Quiero hacer la mayor cantidad de goles posibles y jugar la mayor cantidad de minutos posibles y seguir disfrutando.

A nivel colectivo, ¿el objetivo es sufrir menos para lograr la permanencia?

Ojalá que podamos disfrutar un poco más a lo largo de la temporada, porque la campaña pasada, más allá de que se terminó consiguiendo el objetivo, estuvimos mucho tiempo ahí abajo, especulando mucho y, al final, eso desgasta bastante porque estás todo el tiempo pensando en si gana aquel o pierde este para seguir con opciones. Eso es estresante y ojalá este año lo consigamos con menos sufrimiento.

Ya se está hablando de luchar por algo más que la permanencia. ¿Es una locura?

El fútbol es muy loco y uno no sabe qué se puede conseguir. Creo que no hay que pensar en eso. Hay que pensar partido y partido e intentar ganar cada encuentro que juguemos y ahí se verá para qué estamos.

¿Qué puede conseguir el Elche en un futuro con los dueños que tiene y la plantilla que se está configurando?

La verdad es que pinta bien. Hay que seguir así. Al final, todo va a depender de lo que pase en el campo, que siempre ayuda mucho, más allá de los esfuerzos que se hacen desde afuera, que es un gran complemento, pero lo más importante es lo que va sucediendo semana a semana. Ojalá las cosas salgan bien y el proyecto siga como viene y salga de la mejor manera.

«Intento aislarme un poco para no confundirme con tantos elogios de la afición»

Su gran temporada pasada le ha permitido convertirse en el auténtico ídolo de los seguidores franjiverdes.

Han venido grandes jugadores, pero lo tienen que demostrar en el campo. De momento, el ídolo de la afición la temporada pasada fue y sigue siendo Lucas boyé.... ¿Nota ese cariño que muestran a través de las redes sociales?

Sí, lo veo mucho. Estoy muy agradecido, pero trato también de aislarme un poco porque eso te puede, a veces, confundir. Estoy muy agradecido, pero no estoy todo el tiempo mirando porque puede haber un grado de exageración que a uno le puede confundir y, por eso, trato de alejarme un poco.

¿Qué mensaje le mandaría?

Darles las gracias por el apoyo y decirles que esta temporada vamos a dejar todo como la campaña pasada y ojalá que sea con menos sufrimiento. Y que estamos muy felices de que puedan volver a disfrutar en el estadio.

¿Se nota la afición verdad? ¿Se imagina el Martínez valoro lleno?

El año pasado se hizo muy extraño jugar sin la afición. Ahora hemos tenido la oportunidad de los primeros dos partidos tenerlos con nosotros y es hermoso. Imaginármelo lleno no me lo imagino, pero sí que estoy con muchas ansias de verlo.