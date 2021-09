José Miguel González Martín del Campo, 'Míchel', declaró este sábado que el Elche al que se enfrentarán en dos días no es el mismo de la pasada temporada porque en el último mercado de verano ha sabido tocar "las teclas necesarias y ahora es un equipo estable" con Fran Escribá a los mandos.

El Getafe afronta el partido contra el Elche en el Coliseum con la obligación de ganar después de encadenar en las tres primeras jornadas tres derrotas frente al Valencia, Sevilla y Barcelona. "Tenemos que cambiar algunas cosas. Esto es un juego pero fundamentalmente una competición. Hay cuestiones que no caen de nuestro lado pero hay que variar esas situaciones. No pensamos que el próximo partido sea una final pero sí es bueno jugarlo como si fuera una final. Aún jugando a gran nivel en muchos aspectos hemos sufrido tres derrotas y no valen los merecimientos", dijo Míchel, en conferencia de prensa.

Para este encuentro frente al Elche, el técnico azulón podrá contar con el central madrileño Jorge Cuenca, el defensa argentino Jonathan Silva y el centrocampista portugués Florentino Luis, los tres últimos refuerzos del equipo.

"Están todos bien porque venían entrenando de antes. Con las últimas incorporaciones creo que es la mejor plantilla de la que he dispuesto en el Getafe porque tenemos alternativas en todos los puestos", señaló Míchel, que reconoció que es "extraño que comience el campeonato y siga el mercado abierto". "Es igual para todos pero no es lo mismo porque al final los que lo sufren son los equipos modestos. Por ejemplo vamos a jugar contra Griezmann, en poco tiempo, con dos equipos distintos", manifestó.

Solidez con Escribá

El partido de esta jornada es igual de importante para el Elche, que en las tres primeras jornadas aún no conoce la victoria tras sumar dos empates y una derrota. "Con la llegada de Fran Escribá el Elche consiguió una solidez que le dio la oportunidad, que parecía remota, de salvarse, y la aprovechó. A partir de ahí es un equipo que se ha armado muy bien y siempre sabiendo la estabilidad que da Fran, que tiene experiencia y conoce bien la Liga", confesó.

"Creo que el Elche ha tocado las teclas necesarias, es un equipo estable y hemos visto que hasta ahora no es fácil ganarles", concluyó.