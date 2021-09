Míchel y Escribá hacían prever un intenso despliegue táctico sobre el verde. Y no defraudaron. La primera parte fue como el inicio conservador de una partida de ajedrez. Ambos equipos asentaron sus esquemas sobre el campo y hubo muy pocas ocasiones. El entrenador franjiverde apostó por los cambios en la segunda mitad del encuentro. «No quedé satisfecho de la primera parte. Si bien es verdad que no nos generaron apenas ocasiones, también es cierto que tuvimos muchas pérdidas de balón y tampoco fuimos capaces de acercarnos con peligro. Por ello, tras el descanso modificamos algunas cosas y conseguimos tener más la posesión del balón. Tras el gol podríamos incluso haber rematado el partido en una contra», resumió el técnico valenciano.

Para Escribá, lo esencial es que «nos generaron muy poco peligro y en general estoy satisfecho con el buen rendimiento del equipo». Escribá afirmó que «Lucas Pérez llegó en muy buena forma. La idea era seguir apostando por Boyé y Benedetto porque estaban dando un buen redimiento, pero sabíamos que Pérez estaba perfecto para entrar». Sobre Mojica, dijo que «está en un momento muy bueno, realizando un esfuerzo muy grande. Con este sistema tiene que esforzarse mucho. Está muy bien físicamente y eso se nota. Pudo hacer un buen gol».

Escribá dijo que pese a las cuatro derrotas que acumula el Getafe «no se debe hacer una lectura alarmista. Cuenta con un entrenador y una plantilla suficientes para lograr sus objetivos, pero ha tenido un calendario muy difícil en el inicio y eso, a veces, condiciona mucho».

El autor del gol de la victoria, Lucas Pérez, más allá de su logro individual destacó que la victoria «nos refuerza mucho a todos de cara a los siguientes partidos. Yo quiero ser el Lucas Pérez que todo el mundo conoce y que tantas mentiras ha aguantado todo este tiempo. Yo solo quiero trabajar rodeado de grandes futbolistas. La competencia solo nos hace mejores compañeros y jugadores. Bendita competencia».

El delantero franjiverde agradeció «la confianza que tengo del entrenador, como la que transmite a todo el equipo» y resaltó que «hemos trabajado muy bien durante el parón por las selecciones. Hemos llegado muchos compañeros nuevos y necesitamos un poco de adaptación pero claro, esta victoria nos refuerza mucho de cara a los próximos encuentros». Por último, Pérez aseguró que tiene «mucha ilusión por trabajar y mejorar cada día en una nueva etapa muy ilusionante para mí en el Elche» y expuso un deseo: «Que siga pintanto así toda la temporada».

Por su parte, el entrenador del Getafe reconoció que «es normal que el público busque un responsable en el banquillo y yo no me aparto». Además, pidió disculpas por las cuatro derrotas que acumulan: «Lo siento por las expectativas». Para Míchel, su equipo no estuvo bien ayer y consideró que el planteamiento l inicial «no era malo y luego nos han superado. Parecía que si pasaba algo sería a favor nuestro».