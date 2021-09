Pedro Bigas, KO

Pedro Bigas va a protagonizar el primer contratiempo importante para la plantilla del Elche en la presente temporada en forma de lesión. El central franjiverde sufre una rotura parcial en el ligamento lateral externo de su rodilla derecha y deberá permanecer de baja durante los dos próximos meses. Se ha descartado el paso por el quirófano e iniciará un tratamiento con medicación regenerativa para recuperar el ligamento dañado.

El futbolista balear se perderá los próximos ocho partidos frente al Levante (sábado 18 de septiembre, 18.30 horas), Villarreal (miércoles 22, 22 h.), Real Sociedad (domingo 26, 18.30 h.) y el Celta (domingo 3 de octubre, 14 horas). A continuación llegará el parón de 15 días de selecciones nacionales y la competición liguera se reanudará el fin de semana del 14-15 de octubre, en el que el conjunto ilicitano deberá visitar al Rayo. Posteriormente llegarán los encuentros ante Espanyol, Real Madrid y Mallorca y de nuevo otro parón en noviembre. La fecha que se maneja para que Pedro Bigas pueda volver es el fin de semana del 20-21 de noviembre, cuando el conjunto de Fran Escribá recibirá al Betis.

El defensa fue sometido el pasado martes a una resonancia magnética en la clínica Tesla y ayer fue examinado por los doctores Ripoll y Paulino Vázquez, en Ripoll y De Prado Sport Clinic Centro Médico de Excelencia FIFA del Hospital QuirónSalud. Tras la revisión realizada en Elche le ha sido diagnosticado al jugador una rotura parcial del ligamento externo de su rodilla derecha.

En un principio y nada más producirse el giro en la rodilla, que le obligó a salir cojeando del campo del Getafe, se temía lo peor como hubiera sido el ligamento cruzado, que lo hubiera llevado a pasar por el quirófano y estar apartado de los terrenos de juego durante seis meses. Conforme fueron pasado las horas, las sensaciones y las noticias mejoraron. Y, finalmente, se ha quedado en una rotura parcial del ligamento externo y dos meses de baja.

El nuevo defensa del Elche no está teniendo la continuidad esperada. Jugó completo el primer encuentro contra el Athletic Club de Bilbao y mostró buen nivel. Luego también tuvo una destacada actuación en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Pero todo empezó a torcerse en el feudo rojiblanco. No pudo terminar el partido por unas molestias en el aductor. La semana siguiente no pudo estar frente al Sevilla y aprovechó el parón de selecciones para recuperarse. En Getafe reapareció, pero a los 57 minutos se tuvo que retirar, tras lesionarse de forma fortuita en el intento de un despeje. Ahora estará ausente durante los próximos seis envites.

Gonzalo Verdú y las tarjetas

En principio, la baja de Pedro Bigas no es preocupante porque Escribá cuenta con Gonzalo Verdú, Enzo Roco y Diego González para la posición de central. Incluso, también puede disponer de Josema, aunque el murciano es más el recambio de Mojica en el lateral izquierda.

Los tres primeros terminaron el encuentro del Coliseum Alfonso Pérez, pero Verdú vio en Getafe su cuarta tarjeta en los primeros cuatro partidos y está a solo una de la suspensión. Si ve la quinta, tendrá que perderse un encuentro y el técnico franjiverde solo dispondría de tres centrales, contando con Josema. Algo que le dejaría justo de efectivos, más si cabe si continúa utilizando una línea de tres zagueros y dos carrileros. Barragán, en caso de emergencia, como ya sucedió la temporada pasada podría actuar como central derecho.