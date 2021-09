El entrenador del Elche, Fran Escribá, elogió el punto logrado por su equipo ante un buen rival como el Levante y quiso quitar hierro al fallo de Gonzalo Verdú que costó el empate. El técnico, además, se mostró satisfecho por ver la reacción de los suyos tras haber sumado solo un empate y no la victoria en el duelo de este sábado.

«Es bueno llegar al vestuario y verlos fastidiados por haber sumado solo un punto. Les he dicho que miren hacia delante porque viene una semana bonita. Estamos satisfechos por lo que estamos haciendo», explicó Escribá.

Sobre la acción del 1-1, el valenciano fue tajante. «Ese error nos pasa a cualquiera. La pena es que llegó en nuestro mejor momento. Es un buen empate contra un buen rival. Cuando no puedes ganar, al menos no hemos perdido», valoró.

Escribá también hizo balance individual sobre varias figuras del choque ante el Levante, como Lucas Pérez, Pastore o Kiko Casilla. «Lucas ha entrado bien en el grupo. Yo creo que tiene aún mucho más, sobre todo en otras facetas del juego que él también domina. Está a gusto, bien acogido e identificado desde el primer día», expresó sobre el goleador del conjunto franjiverde.

«Pastore es un jugador de muchísimo nivel. Puede que le falte ritmo competitivo, pero esta es su forma de jugar, aparentemente lento, pero rápido de cabeza. Con dos delanteros arriba, como hoy, nos va a aportar muchísimo», opinó acerca del debut del argentino. «Kiko, sobre todo en la primera parte, fue muy importante para poder ponernos por delante. Quería competencia en la portería y la tenemos. Tenemos tres porteros excelentes y estoy súper tranquilo», añadió.

El preparador del equipo ilicitano también explicó que Fidel, sin minutos contra el Levante, se quedó fuera por decisión propia, ante una semana en la que el Elche tiene tres partidos de Liga, dentro de su política de rotaciones, mientras que decidió suplir a Enzo Roco por la fátiga y porque tenía ya una tarjeta amarilla.

Pastore, victoria personal

El argentino Javier Pastore era el principal hombre a seguir en el conjunto franjiverde, el día de su debut con el Elche. «El recibimiento ha sido muy lindo y emocionante», aseveró al concluir el partido de ayer.

«En lo personal, sé que no estoy a mi nivel. Hace un año y medio que no jugaba 30 minutos, por lo que esto es una victoria personal. Intento mejorar mi condición para ayudar porque el campeonato es largo», añadió Pastore, aún sobre el césped del Martínez Valero.

Sobre el partido, el mediapunta del Elche se lamentó por no haber conseguido el triunfo colectivo ante el Levante: «Queríamos los tres puntos porque era un rival directo, pero no lo perdimos, que era importante. Tuvimos un error individual porque ellos no estaban creando ocasiones claras y nosotros estábamos cómodos».