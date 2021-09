El centrocampista argentino del Elche CF, Javier Pastore, reconoció tras su debut en la Liga Santander ante el Levante (1-1) que no está a su mejor nivel, pero valoró que volver a jugar tras más de un año y medio lesionado ya es para él un triunfo. "No sé cuánto tiempo hacía que no jugaba 30 minutos. Iré mejorando con el entrenamiento y con el trabajo para llegar bien más adelante", dijo el jugador a los micrófonos de Movistar.

Pastore calificó como "muy lindo" el recibimiento de la aficiónfranjiverde y lamentó que un "error individual" impidiera al Elche superar al Levante.

"Este resultado no es lo que buscábamos. Queríamos los tres puntos porque es un rival directo", señaló el argentino, quien añadió que el Elche "intentó ganar, pero al menos no perdimos y eso es muy importante".

"Estábamos cómodos defendiendo, pero el error nos costó caro. Seguiremos trabajando para mejorar", sentenció.