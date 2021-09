Llega el turno de Barragán

Escribá explicó después del encuentro que el internacional chileno podía haber acabado el encuentro, pero prefirió no arriesgar consciente de que ha tenido varias molestias musculares en este inicio de campeonato. Pero, sobre todo, el motivo del cambio fue porque Gonzalo Verdú había visto la quinta cartulina amarilla y no iba a poder jugar este miércoles (22 horas) en Villarreal. Ante esa situación, unido a la lesión de Pedro Bigas, cualquier contratiempo con Roco hubiera dejado al técnico franjiverde bajo mínimos de efectivos en la posición de central.

Aunque la mayor parte de su carrera, en el Deportivo, Valencia y Betis, ha jugado como lateral derecho y para desempeñar esa función llegó la temporada pasada al Elche, Barragán jugó casi más partidos el pasado curso como central que en su posición natural. El futbolista gallego, a sus 34 años, ha perdido velocidad y físico para recorrer tanto la banda como antaño. La temporada anterior demostró que se puede adaptar perfectamente al puesto de central derecho. Su experiencia y envergadura le permiten actuar en el eje de la defensa.

Precisamente, ese fue uno de los motivos que llevaran a Escribá a solicitar el regreso de Barragán, quien tras acabar contrato con el club ilicitano el pasado 30 de junio no contó para la entidad franjiverde en un primer momento. Posteriormente, conforme fue avanzando el mercado y viendo que no se encontraba un futbolistas de sus características más joven, a precio razonable y que pudiera mejorar sus prestaciones, el preparador valenciano solicitó su vuelta.

A Barragán le ha costado entrar porque, además de incorporarse tarde a la pretemporada, pasó durante el pasado verano el covid-19 y ambas cosas retrasaron su puerta a punto a nivel físico. Ahora ya se encuentra preparado, como demostró los pocos minutos que jugó el pasado sábado. El defensa franjiverde puede cumplir en la posición de central, tiene buena salida de balón y está capacitado para poner buenos centros laterales, incluso lanzar faltas.

Además, del reconocimiento del entrenador, cuenta con un gran afecto del vestuario, que la semana pasada fuera elegido como el cuarto capitán de la plantilla.

Escribá se ha visto obligado en este principio de curso a cambiar, prácticamente, en todos los partidos la línea de tres centrales.

En las dos primeras jornadas, contra el Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid comenzaron jugando Roco, Gonzalo Verdú y Pedro Bigas. En el estreno liguero ante los vascos, Diego González ya tuvo que salir por Roco debido a unas molestias musculares del chileno. Y en el Wanda Metropolitano el gaditano también sustituyó a Bigas por problemas en el aductor.

El central balear no se recuperó a tiempo para el siguiente envite ante el Sevilla y el eje de la defensa lo formaron Roco, Verdú y Diego González. Roco volvió a sentir molestias y dejó su puesto a Josema, que a pesar de ser el sustituto en el lateral izquierdo de Mojica, su posición natural es la de central.

En Getafe regresó Bigas y quien se quedó en el banquillo fue el chileno, que venía de estar dos semanas con su selección. Pero a la media hora tuvo que salir porque Bigas se lesionó de nuevo, en este caso de la rodilla y va a estar dos meses de baja.

Y cuando parecía que se podía asentar el trío Roco-Verdú-Diego González, ha llegado la quinta tarjeta del cartagenero, que le obliga a cumplir un partido de sanción.

A Escribá no le va a quedar más remedio de tirar de Barragán como central derecho. El técnico del Elche tiene también la opción de Josema, pero después de ver el final del choque del pasado sábado ante el Levante, no hay ninguna duda que el lateral gallego será quien ocupe uno de los tres puestos en el eje de la defensa. Enzo Roco pasará al centro y Diego González se mantendrá en la izquierda. El turno de Barragán ha llegado y si cumple como en los dos últimos partidos de la temporada pasada, cuando el Elche logró la permanencia, el futbolista gallego tendría la puerta abierta a mantenerse en el equipo titular.

Lucas Boyé no arriesgará y esperará al partido de la Real





Lucas Boyé, salvo sorpresa, no estará disponible para el partido del miércoles en Villarreal. El delantero argentino no va a arriesgar para estar en el estadio de La Cerámica. La semana pasada no entrenó ningún día con el grupo debido a unas molestias en el aductor que viene arrastrando y fue baja para el choque ante el Levante. Está siendo tratado y trabajando con los rehabilitadores, pero, casi con toda seguridad, deberá esperar, como mínimo, para el encuentro del próximo domingo (18.30 horas), en San Sebastián frente a la Real Sociedad. Es prácticamente imposible que se pueda recuperar a tiempo entre hoy y mañana para poder entrar en la lista de convocados para viajar a tierras castellonenses. Además, Escribá no es partidario de arriesgar teniendo a otros cuatro delanteros en la plantilla como Lucas Pérez, Benedetto, Pere Milla y Guido Carrillo. Precisamente los cuatro tuvieron minutos frente al Levante. Benedetto y Lucas Pérez salieron en el once inicial y Carrillo y Pere Milla terminaron el encuentro. La baja de Boyé se nota, pero no va a arriesgar.