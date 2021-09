Otra vez sin Lucas Boyé

Boyé no acudió ayer al entrenamiento que el equipo franjiverde llevó a cabo en las instalaciones de La Finca Golf Resort de Algorfa. El «9» del Elche se quedó en el estadio Martínez Valero realizando un trabajo específico de recuperación.

El delantero argentino, máximo goleador del equipo la temporada pasada, no está teniendo suerte con las lesiones en la presente campaña. En los dos primeros partidos, frente al Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid, fue titular. Ante los vascos jugó los 90 minutos y el Wanda Metropolitano fue sustituido por Guido Carrillo en el minuto 83. Todo iba bien, a pesar de que no viera puerta.

Las cosas empezaron a torcerse en la tercera jornada frente al Sevilla. A los 32 minutos tuvo que pedir el cambio y desde entonces las molestias en el aductor no han remitido. Aprovechó los 15 días del parón de selecciones de principios de septiembre para recuperarse y parecía que todo iba por buen camino. De hecho, en Getafe, en el cuarto encuentro de Liga, volvió a ser titular. Pero sus sensaciones no eran buenas. En el minuto 57 fue sustituido por Lucas Pérez y, desde entonces no ha podido jugar. El pasado sábado ante el Levante no entró ni siquiera en la convocatoria. Ahora se pierde el choque de mañana en Villarreal y va a tener complicado llegar a tiempo para el partido del domingo contra la Real.

El cuerpo médico está intentando llevar a cabo un tratamiento preventivo y no arriesgar para evitar que se produzca una rotura en el aductor, que le obligaría a estar varios meses fuera de los terrenos de juego. Si no pudiera estar para viajar a San Sebastián se marcaría como objetivo el encuentro del domingo 3 de octubre frente al Celta en el Martínez Valero. Pero tras el choque ante los vigueses llegará el parón de octubre de selecciones, que le podría venir muy bien para terminar de estar al cien por cien.

Lucas Boyé es un futbolista que tiene mucha masa muscular, es alto y su juego para proteger los balones, ir a las disputas y luchar con las defensas contrarias precisa de un gran físico. Por ello, se está evitando tomar riesgo y que tenga una recuperación que evite una nueva recaída.

Cuatro delanteros

El Elche afronta dos partidos a domicilio en cinco días, mañana en Villarreal y el domingo en San Sebastián. Con la baja de Lucas Boyé, Fran Escribá deberá dosificar a los cuatro delanteros que le quedan sanos en la plantilla. A priori, Benedetto y Lucas Pérez deberían ser los titulares, como ocurrió en el último envite frente al Levante. Pero el técnico franjiverde tampoco puede cargarlos de minutos, máxime, teniendo en cuenta, que se incorporaron tarde a la plantilla y no han realizado la pretemporada.

El pasado sábado, el preparador valenciano tuvo que sacar a Guido Carrillo y a Pere Milla en el segundo tiempo porque a Benedetto y Lucas Pérez les quedaba poca «gasolina». Con los dos partidos tan seguidos que vienen por delante, Escribá se puede plantear hacer rotaciones con algunos de ellos y poner a Milla o a Carrillo de titulares. Además, son dos encuentros a domicilio en los que, en teoría, el Villarreal y la Real, por sus características y por jugar en casa deben llevar el peso y el control del juego. Ello significa que los atacantes del Elche tendrán que redoblar sus esfuerzos para ayudar en la faceta defensiva. De ahí que Pere Milla y Guido Carrillo podrían tener su oportunidad en el once inicial en alguno de los dos.

Tres bajas

La ausencia de Lucas Boyé se une a las ya confirmadas de Pedro Bigas, también por lesión, y de Gonzalo Verdú, por sanción. Fran Escribá dispone de 22 futbolistas de la primera plantilla para jugar en Villarreal, de los que tres son porteros. Con 19 efectivos de campo no será necesario echar mano de jugadores del filial.

El canterano Jony Álamo, que entrena habitualmente con el primer equipo, también se encuentra lesionado y ayer tampoco se desplazó al entrenamiento de Algorfa y se quedó trabajando con los recuperadores en el Martínez Valero junto a Boyé y Bigas.

Escribá no suele dar pistas sobre su equipo titular, pero con los 19 futbolistas de campo que tiene seguro que va a realizar rotaciones durante los partidos de esta semana. Fidel, que no disputó ningún minuto ante el Levante, tiene muchas papeletas para ser titular en Villarreal. Gumbau e Iván Marcone también están preparados para dar oxígeno a Omar Mascarell y Raúl Guti, quienes llevan bastante acumulación de minutos. Los dos de golpe no, pero alguno de ellos puede ser titular mañana o el domingo.