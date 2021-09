El Villarreal recibe a los franjiverdes sin Gerard Moreno y obligado a ganar

El Elche se encontrará mañana (22 horas) en el estadio de La Cerámica a un Villarreal necesitado después de que no haya conseguido ninguna victoria en la presente temporada. El equipo de Unai Emery acumula tres empates en Liga y otro en Champions.

El submarino amarillo no ha comenzado con buen pie el curso. En las dos primeras jornadas no pudo pasar del empate sin goles contra el Granada en casa y a domicilio con el Espanyol. Posteriormente consiguió una afortunada igualada con el Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano (2-2). Su partido de la cuarta jornada, que le debía enfrentar al Alavés fue aplazado por el retraso en el regreso de sus jugadores sudamericanos y el pasado domingo volvió a repetir un empate a cero en Mallorca. Suma cuatro puntos, dos menos que los franjiverdes, y no se puede permitir más tropiezos.

El Villarreal tampoco ha saboreado la victoria en Champions y en el primer partido de la liguilla empató a dos en casa con el Atalanta italiano.

Una situación que le hará salir a por todas frente a los franjiverdes, más teniendo en cuenta que sus dos siguientes envites serán ante el Real Madrid en el Santiago Bernabeu y contra el Manchester United, en Old Trafford, en Champions.

Emery tiene difícil contar para el choque de mañana ante el Elche con su goleador Gerard Moreno. El delantero internacional no pudo jugar el domingo en Mallorca por una sobrecarga muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha, por lo que está pendiente de su evolución.

El atacante catalán no entrenó ayer con el grupo, por lo que es poco probable que pueda estar mañana contra el Elche. La idea de Emery es no forzar y reservar a su referencia ofensiva ante la cercanía de los partidos ante el Real Madrid el sábado en LaLiga y el del Manchester el próximo miércoles.

El técnico del Villarreal también tiene con problemas a Samu Chukwueze, con molestias musculares, y Dani Raba, con un esguince de tobillo el segundo. En el entrenamiento de ayer destacó la presencia del delantero de 20 años y del filial, Nicolás Jackson, que se ha convertido en uno de los destacados en el arranque de temporada de su filial que milita en Primera RFEF.

Regreso de Escribá

Quien volverá mañana a Villarreal será el entrenador del Elche Fran Escribá. El preparador valenciano estuvo durante 13 meses al frente del submarino amarillo. Sustituyó a Marcelino García Toral pocos días antes de comenzar la temporada 2016-2017, por las desavenencias del técnico asturiano con la directiva del Villarreal. A los pocos días de llegar al cargo, tuvo que afrontar una difícil eliminatoria previa de la Champions contra el Mónaco, en el que entonces militaba el actual jugador franjiverde Guido Carrillo, y quedó eliminado. Esa campaña, a pesar de los altibajos, Escribá, cumplió el objetivo de clasificar al equipo castellonense para la Europa League. Sin embargo, un mal inicio de la siguiente temporada terminó con su destitución en la sexta jornada tras perder con el Getafe de Bordalás, por 4-0.

Cuando el Elche visitó al Villarreal la temporada pasada aún no estaba Escribá en el banquillo de los ilicitanos, que en aquel momento ocupaba Jorge Almirón.

Dos empates y una derrota en las tres visitas en Primera División

El Elche ha cosechado dos empates y una derrota en las tres visitas que ha realizado al feudo del Villarreal a lo largo de su historia. La primera ocasión fue en la temporada 2013-2014, con Escribá en el banquillo y el encuentro finalizó con empate a uno. Damián Suárez adelantó a los franjiverdes de penalti y Jonathan Pereira igualó el marcador. En la 2014-2015, con los franjiverdes ya salvados, también con Escribá de entrenador, el submarino amarillo venció 1-0, en la jornada 36, con un gol de Campbell, que permitió al entonces equipo de Marcelino sumar tres puntos y asegurar la clasificación para la Europa League. La pasada campaña, ambos equipos se enfrentaron en la jornada 12 y el Elche entrenado por el argentino Jorge Almirón arrancó un valioso empate a cero después de un gran partido a nivel defensivo. El Villarreal jugó con Asenjo, Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Estupiñán, Iborra (Coquelin), Parejo, Trigueros (Fer Niño), Chukwueze (Kubo), Gerard Moreno y Álex Baena (Paco Alcácer) (Yeremi); mientras que por el Elche lo hicieron Edgar Badía, Barragán, Gonzalo Verdú, Diego González, Josema, Josan (Lucumi), Marcone, Raúl Guti, Fidel, Tete Morente (Mfulu) y Pere Milla.