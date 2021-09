¿Será especial el partido de mañana (22 horas, estadio de La Cerámica) para el entrenador del Elche al ser uno de sus exequipos? "Será un partido más. En Villarreal pasé un año muy bueno y agradable. Estuve muy a gusto en el club y sigo teniendo muy buena relación con toda su gente; me quedan incluso jugadores con los que trabajé… y en ese sentido siempre es una alegría llegar a un sitio donde has estado a gusto. Pero no deja de ser un partido más".

Fran Escribá conoce muy bien al rival de mañana: "Que lleve cuatro empates es anecdótico. Tenía el partido ganado en casa del campeón de liga y en la última jugada se marcan un gol en propia meta en un encuentro que habían disputado muy bien. Con independencia de que el Villarreal haya sumado poco hasta ahora, todos tenemos claro que es un equipo que va a estar arriba segurísimo. No solo tiene un buen once inicial, sino que cuenta con una plantilla tremenda".

Quizás, el Submarino amarillo está afectado por su apretado calendario. Reconoce el técnico franjiverde que "es verdad que vienen de competición europea y que tienen otro partido importante el sábado y luego otro europeo, pero aunque reserven a jugadores, los que salgan serán de máximo nivel". El contrario tiene muchos recursos: "Cuenta con gente muy veloz arriba y es peligroso a transición, pero también tiene futbolistas de muchísima calidad para realizar buenos ataques posicionales. Es un equipo que domina muy bien todas las fases del juego y lo único es que a día de hoy, pero eso cambiará seguro, ha cometido determinados errores que han hecho que no esté más arriba. También les está faltando un poco más de gol, pero como digo es un equipo que tiene muchísimas herramientas para hacernos daño".

Así las cosas, "nosotros tenemos que ser valientes y salir a buscar el partido -no concibo otra cosa-, y a ser un equipo seguro en la defensa y equilibrado, como hasta ahora estamos siendo", remarca el entrenador. Para ello, "no es solo cuestión de disputarles el balón, no vamos a jugar solo a eso, pero sí queremos tener un poco más el balón para llegar más a portería contraria. Contra el Levante pasamos 20/25 malos porque perdíamos muy pronto la pelota. Vamos a intentar crecer en torno al balón. Ya que afortunadamente tenemos más calidad en la plantilla debemos intentar ser más protagonistas con balón. Y luego siempre quedarán las opciones de contraatacar y de hacer daño en transiciones".

Preguntado por el hecho de no haber ganado aún en casa, el técnico asegura que “no me preocupa mucho el tema de contabilizar las victorias en casa o fuera. Es cierto que alguien podría hacer la lectura contraria: No hemos perdido tampoco en casa. Y salimos a ganar. No me preocupa demasiado ese asunto. Sí es verdad que cuando una racha se alarga, pero mucho más que ahora en el tiempo, eso sí puede ser preocupante, pero ahora en el inicio y con solo cinco partidos, no lo es. Creo que lo más importante es que en los cinco partidos hemos tenido opciones de ganar y esa es la línea a seguir. Lo importante es que el equipo en los cinco ha competido muy bien".

El futuro próximo es duro: "Tenemos ahora dos rivales que juegan en competición europea, lo cual define su nivel, pero nosotros debemos ir a lo nuestro, a pensar que debemos ser un equipo fuerte, sólido, que sale a ganar, lo cual es algo que siempre el equipo ha demostrado en los cinco partidos jugados hasta el momento".

Lucas Boyé

Las molestias de Lucas Boyé en el aductor le van a hacer perderse su segundo partido seguido... "Con Lucas vamos a tener un poco de paciencia. Se nos cayó en pretemporada con una pequeña molestias. Luego ha vuelto a recaer con una molestia en el aductor. Al final no es nada importante, pero es una lesión que a veces engaña y solo con un mal gesto… Vamos a ir con cuidado. Si puede estar el fin de semana contaremos con él, pero no estamos a estas alturas de temporada para tomar riesgos y afortunadamente contamos con una plantilla de calidad y suficiente".

Preguntado por su valoración del inicio del campeonato, Escribá asegura que "en general estoy contento con el equipo, con el esfuerzo, y, aunque no siempre, estoy contento con el fútbol que estamos desplegando. Y también espero más del equipo".

Valoraciones

El técnico valenciano fue preguntado por cuatro jugadores en concreto:

Marcone: " La lectura que yo hago de un jugador, en este caso de Iván es que la competencia es mayor. Estoy contento con él y con todo el grupo en general. Si alguno no está contento de jugar más no puede jugar en Primera División, porque aquí hay mucha competitividad. Pero no por eso dejan de contar. La competencia les va a hacer mejorar su nivel.

Pastore: "Físicamente lo vi muy bien. Ya lo podríamos haber puesto ante el Getafe. Los números también dicen que está muy bien a nivel físico, pero él mismo también lo dijo… después de un año y medio jugar media hora es un primer paso para que todos podamos ver próximamente al gran futbolista que es. No tenemos ninguna duda de ello".

Sobre Benedetto, Escribá aseguró que “no lo veo teniendo ansiedad por marcar. Los delanteros viven del gol. Creo que va a ser algo natural que llegue un gol suyo y luego muchos más. Está trabajando muy bien. Necesita un periodo de adaptación".

Pablo Piatti: "Empezó la temporada lesionado. En un sistema de tres centrales es más complicado para él hacerse con el carril. Pero como uno de los interiores ya jugó y lo hizo muy bien el año pasado. A nivel físico está muy bien y es un jugador que nos va a dar mucho". El míster concluyó deseando "ver lleno nuestro estadio y sé que va a ocurrir. Necesitamos a la gente. Representamos a la ciudad y los queremos cerca. Me encantará el día que este estadio lo llenemos porque lo necesitamos".