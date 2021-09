El Elche, el tercero más sancionado por protestar

Solo dos equipos sobrepasan al Elche en este terreno: el Atlético de Madrid de Simeone y el Espanyol, que llevan diez y cinco amonestaciones, respectivamente, por criticar a los colegiados en pleno partido. También cuentan con 4 amarillas por el mismo motivo otros conjuntos, como el Getafe y el Betis.

En total, los jugadores franjiverdes han visto la amarilla en 14 ocasiones durante los seis partidos de LaLiga Santander disputados hasta el momento. En realidad no son muchas sanciones, hay 12 equipos con más. La media es de poco más de dos por partido. Pero sí es cierto que el hecho de que cuatro de ellas sean por protestar supone un porcentaje elevado, casi el 30% del total. Además, esta temporada se han mostrado unas 40 tarjetas a jugadores por protestar. El 10%, cuatro, son para el Elche.

Tres de cada diez amonestaciones con las que los árbitros castigan los comportamientos contrarios al reglamento de los ilicitanos tienen como origen la protesta. Y seguro que Fran Escribá habrá instruido a los suyos para no seguir por este camino. Pero el técnico franjiverde, siempre sosegado y contrario a rajar de las decisiones arbitrales, no dio ejemplo tras el último encuentro.

La no expulsión de Pedraza, cuando corría el minuto 37 del Villarreal-Elche (con 1-1 en el marcador), fue tildada como «clamorosa injusticia que condicionó el partido» por la gran mayoría de los medios de comunicación deportivos. Escribá no pudo más y estalló contra el colegiado, debutante en Primera División. Utilizó frases críticas contra él: «Como diría Groucho Marx: Yo he visto un gran arbitraje, pero no ha sido hoy», «Nadie duda de que si Pedraza no llevara la amarilla se la hubiera sacado», «El árbitro sabe que era expulsión; eso es mala fe».

Las declaraciones, muy contrarias al estilo Escribá, podrían tener consecuencias. De momento, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no comunicó ningún tipo de sanción al técnico del Elche tras su reunión semanal celebrada ayer. El caso es que puede que tratara el tema y no se ha considerado conveniente la sanción o es posible que todavía no tenga sobre la mesa un posible informe del Departamento de Integridad -también perteneciente a la RFEF-. Según fuentes oficiales de la Federación, Integridad «no es tan rápida al no ser un tema puro y duro de Competición». Las declaraciones se realizaron tras el partido y, bien Integridad, bien el Comité Técnico de Árbitros, podrían denunciar los hechos. De momento, la RFEF no confirma que esto haya ocurrido. Escribá, de momento, no ha sido sancionado.

Al comenzar LaLiga, el Comité Técnico de Árbitros dio instrucciones de no tolerar protestas. Los colegiados están llevando esto a rajatabla. Otra cosa es que las críticas ocurran tras el partido y que las haya hecho Fran Escribá, un entrenador que siempre se ha mostrado respetuoso y educado con el colectivo arbitral, perdonando incluso errores porque, como señaló en la misma rueda de Prensa el valenciano «todos nos equivocamos».

Cinco de cinco

Gonzalo Verdú ha jugado los cinco primeros partidos de LaLiga. Todos de inicio. Solo ha sido sustituido una vez, participando en un total de 414 minutos. El defensa franjiverde es el más sancionado de LaLiga. Lleva 5 amarillas, una por partido. Y ya ha cumplido sanción ante el Villarreal por acumulación de tarjetas. En su posición, sin duda, está mucho más expuesto a recibir la amonestación, pero ¿es realmente Verdú un defensa brusco o agresivo? Ante estos datos objetivos, otro que desmonta la tesis de la posible brusquedad del capitán franjiverde: Gonzalo Verdú solo ha cometido cinco faltas. ¿Y tiene cinco tarjetas? Factible es acogerse a esta circunstancia y al hecho de que el Elche sea el tercero más amonestado por protestar para decir que, en algunas ocasiones, los árbitros se están cebando con el equipo franjiverde.

La decisión sobre Boyé será hoy tras el entrenamiento previo al viaje

Lucas Boyé sigue sin estar descartado para el choque de mañana (18.30 horas), en el Real Arena de San Sebastián, frente a la Real Sociedad. El futbolista argentino acudió ayer a las instalaciones de La Finca Golf Resort de Algorfa, pero en las imágenes facilitadas por el club de la jornada de entrenamiento no se puede ver al jugador junto a sus compañeros. Esta última semana, Boyé ha mejorado de sus molestias en el aductor y ha intensificado el trabajo progresivamente. Su presencia en la convocatoria para viajar a la capital donostiarra va a depender de las sensaciones que tenga en el entrenamiento de hoy sábado por la mañana en el estadio Martínez Valero. Fran Escribá ya ha dicho repetidas veces que su intención es no forzar a estas alturas de la temporada, pero puede que el argentino viaje con el equipo e incluso que dispute algunos minutos para probar su condición física. Fran Escribá, de acuerdo con el cuerpo médico, tomará la decisión y la comunicará probablemente en la rueda de prensa prevista para esta mañana a las 12 horas. La expedición viajará a San Sebastián por la tarde, con salida a las 18.30 desde el aeropuerto Alicante-Elche.