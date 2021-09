Escribá pide disculpas por la expresión "mala fe" pero se ratifica en el "error grave" del árbitro del Villarreal

El entrenador del Elche CF, Fran Escribá, ha ofrecido este sábado la rueda de Prensa previa al encuentro que este domingo, a partir de las de las seis y media de la tarde, el conjunto ilicitano disputará en el Reale Arena de San Sebastián, frente a la Real Sociedad.

Lo primero que ha hecho el preparador valenciano es "pedir disculpas" por "las formas", que no por el contenido de sus críticas al árbitro del partido del pasado miércoles frente al Villarreal, Muñiz Ruiz, al que acusó de haber actuado de "mala fe" en la jugada que no quiso expulsar al lateral izquierdo del submarino amarillo Pedraza, en el minuto 38, con empate a uno en el marcador.

"Lo dije nada más acabar el encuentro, cuando estamos muy calientes. Sigo pensando que fue un error grave y lo mantengo, pero si dije alguna expresión que pudiera faltar el respeto pido disculpas, porque ahí está mi trayectoria y nunca he faltado el respeto a nadie", ha comentado el técnico franjiverde.

Escribá ha incidido en que "una cosa es si lo expresé de mala forma y la frase estuviera mal dicha, pero sigo pensando que fue un error. Somos un club y una plantilla ejemplar. No quisiera que esa frase me generara una sanción y espero no volver a cometer ese error de expresarme mal. Los entrenadores somos un ejemplo para los jugadores y para los jóvenes y no tenemos que actuar así. No estoy contento con mi forma de expresarme porque no es mi forma de actuar y los árbitros lo saben".

Escribá confía en que "no haya sanción" y si la hubiese "veremos en qué se base y actuaremos y recurriremos". "Igual que en la justicia ordinaria se tiene en cuenta la reincidencia y los atenuante. El árbitro se equivocó, igual que nos equivocamos todos y si dije algo que le ha molestado, pido disculpas, porque nunca quise faltar el respeto", ha vuelto a incidir.

El entrenador del Elche también ha querido dejar claro que su intención, en ningún momento, no era levantar la voz para intentar verse beneficiado en futuros partidos. "Ahí está mi trayectoria y siempre he sido respetuoso con los árbitros. No lo hice pensando a ver si me benefician en otros encuentros. Espero que todo quede en una anécdota y que este mismo árbitro nos vuelva a pitar".

Cuando se le ha preguntado que este domingo, frente al Real Sociedad, les arbitrará el cántrabro Córdero Vega, que la temporada pasada, también en el Real Arena les expulsó a Raúl Guti a los diez minutos y que en el partido de la primera jornada anuló un gol muy dudoso por fuera de juego a Fidel y no señaló un penalti por empujón sobre Gonzalo Verdú, ha comentado que "ni lo sabía. Lógicamente sé el árbitro que nos toca, pero no lo relacionaba ni sabía que ya nos había pitado".

La rueda de Prensa de Fran Escribá ha estado centrada en los árbitros y el choque ante la Real ha quedado en un segundo plano. No obstante, ha asegurado que afrontan el partido en San Sebastián "con la idea de ser valientes y jugar como equipo, como lo hicimos durante el primer tiempo en Villarreal. La Real cuenta con jugadores que llevan muchos años en su plantilla y que vienen dando un buen rendimiento continuo. Ganaron la Copa, están jugando en Europa y su objetivo es claramente clasificarse para comperición europea. Es un equipo que juega bien al fútbol. No es de pelea constante y tiene buen trato de la pelota".

El preparador valenciano confía en mantener el nivel mostrado en los primeros 45 en el estadio de La Cerámica: "Queremos que nuestra línea sea la del primer tiempo de Villarreal. Cada vez que robemos, salir rápido hacia adelante. Intentaremos hacerlo esta vez durante todo el encuentro. Nuestra idea es atacar. La Real es un equipo que lo tener balón y trataremos de quitárselo y que no lo tenga continuamente".

Escribá no ha querido desvelar la alineación, pero ha reconocido que "habrán cambios" con respecto al encuentro del pasado miércoles. "Habrá variaciones para refrescar el equipo, hay jugadores con molestias y si tenemos mejor plantilla la tenemos que aprovechar para estas semanas con tres partidos".