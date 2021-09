Boyé está preparado para volver

El delantero argentino se reincorporó ayer a los entrenamientos con el grupo, en la sesión que llevó a cabo el Elche en las instalaciones de La Finca Golf Resort de Algorfa. Boyé realizó buena parte del trabajo junto al resto de sus compañeros, aunque en la recta final se ejercitó al margen junto al readaptador Aitor Soler.

Tanto el técnico Fran Escribá como los servicios médicos no se quieren precipitar para evitar una recaída. Por ello, el «9» franjiverde se va a ir incorporando de forma progresiva. Quedan todavía tres entrenamientos por delante antes del partido del domingo (14 horas) contra el Celta y, poco a poco, irá completando las sesiones con el grupo.

Si no surge ningún contratiempo, Boyé reaparecerá frente al cuadro vigués. Entrará en la convocatoria, pero, a priori, no estará en el once titular. Esperará inicialmente en el banquillo, porque, después de varias semanas en la enfermería, todavía no está a tope físicamente para afrontar los 90 minutos.

Escribá reconocía la pasada semana que el delantero argentino está «con unas ganas locas» de volver a jugar. Incluso, a pesar de no entrar en la lista de convocados, quiso viajar con el equipo a San Sebastián para apoyar desde fuera. Sin embargo, la intención del técnico valenciano es repetir con la dupla Benedetto-Lucas Pérez, que fue la que jugó el pasado domingo frente a la Real, y dejar a Boyé en el banquillo por si fuera necesario a lo largo del choque.

Tras el partido frente al Celta, llegará el parón de selecciones y ahí sí que el delantero argentino acelerará su puesta a punto para poder ya ser titular en los siguientes encuentros contra el Rayo Vallecano, Espanyol y Alavés, que van a ser envites muy importantes ante rivales directos en la lucha por la permanencia.

El Elche ha notado la baja de Lucas Boyé. En ausencia de su «9», el conjunto ilicitano solo ha sido capaz de sumar un punto en los tres últimos partidos. El argentino fue el máximo goleador del equipo la pasada temporada y la referencia ofensiva de los ilicitanos. Además, la baja de Boyé también ha privado al cuadro de Escribá de contar con más alternativas en los balones largos, en los que el atacante franjiverde es un maestro a la hora de bajar los balones, protegerlos y esperar que suban sus compañeros.

Otro factor diferencial que ha notado el Elche durante la ausencia de Boyé ha sido la presión ante las defensas contrarias. Benedetto y Lucas Pérez tienen otras características y, aunque su esfuerzo ha sido encomiable, no asfixian a los rivales como hace el argentino en la salida del balón.

Lucas Boyé todavía no se ha estrenado esta temporada en la faceta goleadora y no solo está deseoso de volver a jugar, también quiere estrenarse en la presente Liga marcando.

Pedro Bigas

Con la recuperación de Lucas Boyé, la única baja para el choque del domingo frente al Celta será la del central Pedro Bigas, quien sigue con su proceso de rehabilitación de la rotura parcial del ligamento lateral externo de su rodilla.

El futbolista mallorquín está llevando a cabo un tratamiento con medicación regenerativa para recuperar el ligamento que va alternando con algunos ejercicios físicos para no perder la forma. Ayer también se desplazó hasta las instalaciones de Algorfa para estar con sus compañeros, aunque, lógicamente se ejercitó al margen. Se espera que Pedro Bigas pueda regresar entre principios y mediados del mes de noviembre.

Fran Escribá tendrá a su disposición a 24 futbolistas de la primera plantilla, por lo que cuenta con efectivos suficientes. El canterano Jony Álamo también está en la recta final de su recuperación y, ayer, al igual que Lucas Boyé realizó buena parte del entrenamiento con el grupo.

Sistema de juego

El preparador valenciano tendrá que decidir si frente al Celta mantienen el esquema de cuatro defensas que utilizó en el último encuentro del pasado domingo contra la Real Sociedad o vuelve la línea de tres centrales, que fue por la que apostó en las primeras seis jornadas de Liga. Independientemente del sistema, el once inicial no presentará grandes cambios con respecto al que jugó en San Sebastián. Incluso podría ser el mismo después de ver la buena aportación de Pablo Piatti.