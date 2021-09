De cuarta opción a central revelación

Humilde y buen compañero -seguro que es contrario a este merecido reportaje- el defensa gaditano Diego González se ha convertido este inicio de temporada en el central revelación del Elche, pese a que partía como cuarta opción. Huidizo de protagonismos, el gaditano está cumpliendo con nota después de las dudas que dejó la pasada campaña, en la que disputó 19 encuentros. Ahora está seguro al corte y en los balones por alto, no se complica, y recupera más que nadie. Este curso, de los siete partidos del Elche ha participado en los siete. Cuenta para Escribá, y para sus compañeros. Es el máximo recuperador con 21 pelotas cortadas, con una media de tres por cita. Y ha completado 156 de los 192 pases realizados, 22,3 por jornada.

La pasada temporada fue su primera en el club. Ahora ya se siente aclimatado. «Personalmente, estoy muy bien, contento con el grupo, con el vestuario, con el míster y el cuerpo técnico, con el club, con la afición, la ciudad… Y eso finalmente te acaba reforzado todo. Me siento integrado en el grupo, en el equipo, muy a gusto con todo. Siento que estoy trabajando y entrenando con ganas e ilusionado para poder competir en el fin de semana y eso me llena de vitalidad y de orgullo también, el poder formar parte de esta plantilla».

Exultante, pero para nada confiado. «Algo que he tenido durante toda mi carrera es que nunca he pensado que voy a jugar 100% en el próximo partido porque la próxima relajación de pensarlo te puede hacer no dar el nivel en los entrenamientos. Entreno con la ambición de querer jugar siempre», asevera.

Sobre los últimos errores del equipo en defensa, el jugador muestra su confianza en que se superarán. «Es muy difícil estar 90 minutos sin cometer errores. Sabemos que nos han penalizado pero forman parte del juego, somos humanos y en algún momento se pueden dar. Debemos estar todos juntos y ser positivos y ayudarnos a levantarnos, porque es lo mejor para todos. Y debemos pasar página cuanto antes y estamos preparados para ello. Tenemos capacidad».

¿Los últimos errores provocan desconfianza?: «Para nada, al revés. Una cosa buena que tenemos es que el equipo después de los partidos nos miramos todos a la cara y nos decimos las cosas. Además, reforzamos las cosas buenas porque también hacemos muchas durante los partidos, aunque no se hayan conseguido puntos», concluye.

«Tenemos muchasganas de darle una alegría a la afición»

Diego González advierte sobre el próximo rival: «El Celta es un equipo con mucha calidad arriba, vistoso jugando, atrevido, alegre, que viene de una dinámica positiva y con la moral alta. Debemos contrarrestarla con nuestros puntos fuertes». El defensa asegura que «tenemos muchas ganas de darle una alegría a la afición aquí en nuestra casa, porque siempre nos da ese impulso que agradecemos y necesitamos».