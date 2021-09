El defensa franjiverde Diego González, uno de los pocos jugadores que ha disputado todos los partidos, ha destacado hace unos minutos en sala de Prensa que "este equipo está capacitado para superar los errores" que, por otro lado, "son humanos".

El futbolista gaditano llegaba a la rueda de Prensa tras el entrenamiento, que "ha sido exigente, como siempre prácticamente. Y hemos trabajado temas tácticos, de presión de equipo, de salida con el balón…", porque el domingo llega el Celta (14 horas, Martínez Valero). Un equipo "que tiene mucha calidad arriba, que es vistoso jugando, atrevido, alegre, que viene de una dinámica positiva y con la moral alta. Debemos contrarrestarla con nuestros puntos fuertes. Nos vamos a encontrar un partido difícil como todos pero llegamos con ambición y ganas de poder lograr los tres puntos”.

El Elche quiere y necesita ganar. "Tenemos muchas ganas de darle una alegría a la afición aquí en nuestra casa, con nuestra gente, que siempre apoya y que siempre nos da ese impulso que agradecemos y que al jugador le hace falta también. Es un partido muy bueno para disputarlo e ir por los tres puntos", asegura el defensa.

Personalmente, Diego González se siente "muy bien, contento con el grupo, con el vestuario, con el míster y el cuerpo técnico, con el club, con la afición, la ciudad… Y eso finalmente te acaba reforzado todo. Me siento integrado en el grupo, en el equipo, muy a gusto con todo. Siento que estoy trabajando y entrenando con ganas e ilusionado para poder competir en el fin de semana y eso me llena de vitalidad y de orgullo también, el poder formar parte de esta plantilla. "

Exultante, pero para nada confiado. "Algo que he tenido durante toda mi carrera es que nunca he pensado que voy a jugar 100% en el próximo partido porque la próxima relajación de pensarlo te puede hacer no dar el nivel en los entrenamientos. Es una filosofía que he tenido siempre. Entreno siempre con la ambición de querer jugar siempre”, asevera.

Sobre los últimos errores del equipo en defensa, el jugador muestra su compañerismo y su confianza en que se superarán. "Simplemente sabemos que dentro del juego es muy difícil estar 90 minutos sin cometer errores. Sabemos que nos han penalizado pero forman parte del juego, somos humanos y en algún momento se pueden dar. Debemos estar todos juntos y ser positivos y ayudarnos a levantarnos, porque es lo mejor para todos. Y debemos pasar página cuanto antes y estamos preparados para ello. Tenemos capacidad".

¿Los errores pueden haber creado una cierta desconfianza?

"Para nada, al revés. Una cosa buena que tenemos es que el equipo después de los partidos nos miramos todos a la cara y nos decimos las cosas. Además, reforzamos las cosas buenas porque también hacemos muchas durante los partidos. Muchas veces los partidos los pierdes y te marchas disgustado, pero si recapacitas siempre hay cosas buenas en un partido aunque no se hayan conseguido puntos".

¿Defensa de 4 o de 5?

"Depende muchas veces del partido y del rival. Hay veces que con 5 o con 4 nos encontramos más cómodos. Al final es bueno tener dos sistemas con los que poder trabajar y adaptar según las circunstancias de cada rival o partido", apunta.