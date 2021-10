Escribá cuenta con toda su artillería para recibir al Celta

Lucas Boyé ha vuelto. Piatti demostró la última jornada su buen momento. Y Pastore ya está mucho más rodado. El entrenador del Elche, Fran Escribá, empieza a poder jugar con todas sus piezas y cuenta con la artillería atacante completa para recibir mañana al Celta (14 horas, Martínez Valero) en la jornada 8 de LaLiga Santander. El técnico valenciano destacaba ayer en rueda Prensa que puede contar con todos, excepto con el defensor Pedro Bigas, lesionado de larga duración.

Escribá confirmó la recuperación del delantero argentino Lucas Boyé, que lleva tres semanas fuera del equipo y que estos días ha entrenado «progresivamente, pero que ya se encuentra en perfectas condiciones para jugar el domingo», resaltó. Y añadió: «Lo medimos un poco para que no vuelva a recaer y ya está disponible».

El preparador también informó de la recuperación del canterano Jony Álamo. «Es posible que venga convocado; está listo», remarcó «contento por estar recuperando gente». Además, anunció que Javier Pastore, «ya está en condiciones de jugar, posiblemente 90 minutos, o al menos de salir de inicio. Está muy cerca de dar un rendimiento máximo como todos esperamos de él. Está para salir de inicio y desde el primer momento intentar dominar el juego o también te puede cambiar un partido en la segunda parte. Con un jugador de su calidad puede ir bien en cualquier momento del partido...», dijo, celoso, como siempre, de no desvelar su once titular.

Tampoco adelantó el valenciano el sistema de juego que prepara para atajar las embestidas de los atacantes «celtiñas» Iago Aspas y Santi Mina. Admitió que parte de su elección se basa en el estudio del rival. «Hay compañeros que dicen que nunca miran al rival, pero yo creo que hay que mirarlo todo. Vamos a ir alternando sistemas en función de la gente que tengamos disponible y de lo que propone el rival».

El Celta es «un equipo hecho, muy bueno y consolidado desde hace años, que tiene jugadores de mucho nivel y que llega reforzado tras conseguir dos victorias consecutivas tras un inicio de campeonato no tan bueno». Por tanto, Fran Escribá espera «un partido difícil y de gran esfuerzo para los dos equipos», en el que ya quiere dar una alegría a la afición. «Necesitamos conseguir nuestra primera victoria en casa», expresaba.

En los entrenamientos, el equipo ha trabajado durante la semana en la necesidad de no cometer errores en las zonas de riesgo, «sobre todo ante un rival muy peligroso». Escribá defendió en varias ocasiones a Enzo Roco. Aseguró que «su fallo ante la Real no fue tal, ya que analizando la jugada te das cuenta de que se resbaló en la acción.- Al final es una anécdota». Admitió, por contra, que sí hubo un «error de concepto» en el intento de regatear de Roco ante el Villarreal, lo que supuso el segundo gol «groguet». «Sabemos que hay zonas en las que no podemos perder el balón», repitió.

Además del hecho de no haber ganado aún en casa, Escribá se refirió a que el partido llega con otro «condicionante», el hecho de que se celebra justo antes de un nuevo parón en la competición. «Nosotros no distinguimos entre partidos nunca a la hora de preparados, pero sí está condicionado, porque después se trabaja mucho mejor si conseguimos una victoria».

Sobre el hecho de que recientemente cumplió su partido 100 como dirigente franjiverde en Primera, Escribá dijo que «fue una sorpresa enterarme. Me alegró mucho y me gustaría hacer cien más, pero en el fútbol nunca se sabe, pero sobre todo querría que el Elche hiciera mil más en Primera», concretó. También aprovechó para destacar que «conmigo cumplen esas cifras los médicos Paulino y César, el utillero Pepe, el delegado, algunos periodistas y, sobre todo, la afición».

Escribá también fue técnico del Celta. «Fui muy feliz allí. Disfruté mucho de la ciudad y del club. Es cierto que cogimos un equipo en una situación muy difícil y le dimos la vuelta. Me supo mal no haber podido dar más, pero las herramientas no fueron lo que se me dijeron».

Sobre el horario del partido, el míster dijo que «no es el que más me gusta, pero así daremos a conocer más nuestra marca y nuestra ciudad. Futbolísticamente no es la mejor hora. Uno piensa en los horarios en que suele entrenar… Es un horario más bien extraño», concluyó el entrenador.

Sobre la posible sanción: «Espero que el expediente quede en nada»

El entrenador del Elche, Fran Escribá, afrontaba ayer la rueda de Prensa previa al choque ante el Celta con la seguridad de que le iban a preguntar por el expediente abierto por el Comité de Competición. Y así fue. La primera. Aseguró que esperaba que abriera expediente sobre sus declaraciones tras el Villarreal-Elche de hace dos jornadas, «en cuanto a que al proponerse una sanción se suponía que se iba a abrir un expediente...». Tras un breve silencio, dijo: «Primero, no me gusta, pero así se podrá escuchar mi versión de los hechos y alegar lo que dije la semana pasada», cuando pidió disculpas por las «formas», aunque no por el fondo de la cuestión.

Esta «forma» de exponer su pensamiento sobre la actuación del colegiado al no expulsar a Pedraza, «en ningún caso corresponden a mi manera de ser. Lo he demostrado a lo largo de toda mi trayectoria. Nunca he dudado de la actuación de los árbitros y aquello fue un episodio que no me gusta que se dé», apuntaba el técnico.

A continuación, Escribá recordó que «me quejé de un error concreto que creo que condicionó gravemente el partido. Hay otras declaraciones de compañeros, de jugadores, de otra gente, que han sido incluso más fuertes que las mías y que no han sido motivo de sanción, con lo cual espero que después de todas las alegaciones que presentaremos, el expediente quede en nada».