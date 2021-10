El entrenador del Elche, Fran Escribá, aseguraba hace unos minutos en rueda de Prensa que esperaba que el Comité de Competición abriera expediente sobre sus declaraciones tras el Villarreal-Elche de hace dos jornadas, “en cuanto a que al proponerse una sanción se suponía que se iba a abrir un expediente. Primero, no me gusta, pero así se podrá escuchar mi versión de los hechos y alegar lo que dije la semana pasada…”.

Esas críticas, “en ningún caso corresponden a mi forma de ser, lo he demostrado a lo largo de toda mi trayectoria. Nunca he dudado de la actuación de los árbitros y aquello fue un episodio que no me gusta que se dé”, apuntaba el técnico.

Por último, recordó que “me quejé de un error concreto que creo que condicionó gravemente el partido. Hay otras declaraciones de compañeros, de jugadores, de otra gente, que han sido incluso más fuertes que las mías y que no han sido motivo de sanción, con lo cual espero que después de todas las alegaciones que presentaremos, el expediente quede en nada”.