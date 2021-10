Borrón y Liga nueva para el Elche

Errores y derrotas. La semana previa del Elche viene cargada de un halo de negatividad que el conjunto dirigido por Fran Escribá quiere dejar atrás cuanto antes. Su primera oportunidad será en casa, hoy mismo, frente a un Celta que es capaz de lo mejor y de lo peor. En el Martínez Valero esperan que, en esta ocasión, toque ver la versión fiable de los franjiverdes y la irregular de los celestes. A la hora de comer (14:00) no es deseable una indigestión en forma de nueva decepción.

Entre otras cosas porque el Elche ya contaba con un posible inicio de temporada sin excesivos puntos, dada la dureza del calendario. Pero la realidad es que en el próximo mes la tormenta amaina, al menos en cuanto a los nombres de los rivales. Celta, Rayo, Espanyol y Alavés serán los cuatro oponentes antes de recibir al Real Madrid. Lo ideal sería empezar a acumular provisiones en forma de puntos para cuando llegue el duro invierno. En caso contrario, las alarmas empezarían a saltar en el entorno franjiverde.

Aparte de recuperar el sendero del triunfo, ya que el Elche no sabe aún lo que es ganar en casa este curso, los franjiverdes quieren empezar a olvidar cuanto antes el drama de los groseros fallos individuales que le persigue en este primer tramo de competición. Kiko Casilla, Gonzalo Verdú y Enzo Roco, por partida doble, han concedido goles que han costado puntos. Escribá trata de quitarle hierro al asunto incidiendo en que son rachas que el equipo superará. Cuanto antes, mejor.

Para el partido ante el Celta, el preparador franjiverde tiene la excelente noticia de la recuperación de Lucas Boyé, ausente en los últimos tres partidos por lesión. Se ha sido cuidadoso con el argentino para evitar una posible recaída. Su concurso se antoja fundamental y no sería descabellado verle desde el inicio sobre el césped del Martínez Valero. El Elche podría juntar por primera vez como titulares a «Los Lucas», Pérez y Boyé, en ataque. Una sociedad que, a priori, promete mucho.

Las rotaciones de las últimas jornadas y el amplio fondo de armario con el que cuenta Escribá provoca que el valenciano pueda introducir algún elemento sorprendente en su once inicial, como ya hiciera recientemente. En este sentido ni siquiera el sistema táctico parece claro, aunque es probable el regreso a la línea de tres centrales para tratar de contener las acometidas de Iago Aspas, Santi Mina y Nolito. Si esto ocurre, el capitán Gonzalo Verdú recuperaría galones.

Otra novedad podría ser la primera titularidad de Javier Pastore, deslizada por Escribá en la rueda de prensa previa al duelo. La dificultad radica en elegir quién va al banquillo. Con casi toda su plantilla sana, a excepción de Bigas, el técnico tendrá que empezar a decidir su equipo base.

Enfrente estará un Celta que llega, como solía decir Pacheta, con la flecha hacia arriba. Los gallegos empezaron fatal, con un solo punto en las cinco primeras jornadas, pero han ganado sus dos últimos partidos a Levante y Granada, sin encajar gol. Parece ser que Eduardo Coudet tendrá a su disposición tanto a Santi Mina como a Araujo, que han sido duda durante la semana. Su calidad no se discute, con la línea ofensiva ya mencionada y con una medular donde brillan Denis Suárez y Brais, convocado por Luis Enrique para la Nations League. No será fácil, pero el Elche quiere hacer borrón y cuenta nueva en la Liga.

Horario y calorCoudet muestra su preocupación

El Elche empieza hoy su tríptico de partidos el domingo a la hora de comer, ya que LaLiga también ha programado en este horario los dos siguientes encuentros de los franjiverdes.

Coudet, técnico del Celta, se refirió a ello ayer, en rueda de prensa. «Tendremos que adaptarnos al clima. Vamos a jugar con 28 grados y eso influirá. Me imagino que el campo será más lento», dijo. «Es un equipo muy ordenado, que trabaja mucho los partidos», afirmó sobre el Elche.