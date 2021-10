El viaje de Lucas Boyé

Regreso y reencuentro. Le ha costado, pero ha llegado. Boyé acude hoy al rescate de su equipo tras haber superado una lesión que le ha impedido brillar en este inicio de temporada. Y lo hace, curiosamente, ante el club que le abrió por primera vez las puertas del fútbol español, entre enero y junio del año 2018

El fútbol tiene la capacidad de generar debates infinitos. Sobre delanteros, centrocampistas, defensas, porteros, entrenadores o estilos de juego. Sobre épocas diferentes. Incluso, hoy en día, sobre tipos de gestión de los clubes. Sin embargo, nadie sería capaz de discutir que un importante porcentaje de culpa de que el Elche siga en Primera División se debe a Lucas Boyé.

El delantero argentino se destapó el curso pasado como una auténtica revelación. Hasta el punto de que su opción de compra ejecutada al Torino se acabó considerando casi como una ganga. O de que, pese a la llegada de Darío Benedetto o Lucas Pérez, a Boyé se le siga viendo como una pieza clave para el equipo esta campaña. No solo por sus goles. Sobre todo por lo que ha demostrado que puede aportar al equipo, especialmente en situaciones tan adversas como la de la 2020/21, en las que el equipo jugaba extremadamente lejos de la portería rival.

En ese escenario emergió el mejor Lucas Boyé. Aquel que empezó a despuntar, quizás demasiado joven, en River Plate. Casi como se le exige a cualquier futbolista sudamericano que se quiera ganar la «plata» en Europa lo más rápido posible. Cuántos buenos jugadores se habrán perdido por ese exceso de precipitación, en esos intentos de atajar caminos. No todos los futbolistas están preparados para dar el salto de manera prematura. Algunos necesitan madurar. Boyé podría ser un buen ejemplo de ello. Un gran delantero que casi se pierde en el camino, en ese duro viaje entre América y Europa.

Un puñado de partidos en River y Newell’s Old Boys (cedido) fueron considerados suficientes para que un joven de 20 años hiciera las maletas rumbo a Italia. Lo hacía ya con una carga pesada sobre sus hombros, que reconocería abiertamente en una entrevista tiempo después: «Entre Instagram y Twitter tengo a más de 10.000 personas bloqueadas. Desde muy joven he tenido que convivir con las críticas y antes eso me afectaba. Se filtró mi número de Whatsapp y no me dejaban de agregar a diferentes grupos. Todos tenían un mismo objetivo, que era criticarme».

Boyé siguió su camino. No muy extenso en palabras y gestos hacia la galería, se dedica a hablar con su trabajo. Con contrato en el Torino, su viaje empezó a parecer un peregrinaje, con paradas en Vigo, Atenas y Reading. Elche era la siguiente. Pocos podían imaginar que una previsible estación de paso podía convertirse en un hogar. Eso es el Martínez Valero para Boyé. Y ese mismo sentimiento provoca Lucas en la afición del Elche.

Con 24 años, Lucas Boyé encontró su sitio. Por primera vez pudo sentirse importante en un ecosistema que le tenía como la principal referencia ofensiva. Y respondió con su cifra anotadora más alta como profesional, pero sobre todo con una aportación al equipo que va más allá de los puros números goleadores. Porque para entender lo que es Boyé en el Elche hace falta más prosa que matemáticas.

La mejoría de la plantilla este verano provocaba una doble duda. La primera, si el rol de indiscutible del argentino podía ponerse en duda. La segunda, si estando mejor rodeado, sus prestaciones podían mejorar. De momento la balanza parece inclinarse más hacia lo segundo que hacia lo primero.

Tres partidos sin Boyé han sido suficientes para demostrar que el «9» franjiverde es muy necesario en los esquemas de Fran Escribá. Más allá de los resultados, que no han sido buenos, por las sensaciones. Al equipo le falta su suministrador de oxígeno. Curiosamente, la temporada pasada el Elche no perdió ninguno de los cuatro duelos en los que se ausentó. Como ya se ha escrito, a Boyé se le entiende más con la prosa que con las matemáticas.

Breve paso por Vigo

En enero de 2018, una de las paradas en los viajes de Lucas Boyé para labrar su futuro profesional fue el Celta. Allí jugó en calidad de cedido la segunda mitad de la 2017/18, sin llegar a explotar.

En Balaídos, un Boyé con 22 años dejó muchos detalles y la sensación de disponer de cualidades más que suficientes para marcar diferencias en Primera División, pero algo falló. Quizás simplemente no era ni el momento ni el lugar adecuados para madurar.

13 partidos, solo dos titularidades y 277 minutos jugados fue el escaso balance de Lucas Boyé como celeste. No pudo celebrar ningún gol propio. Le tocó hacer las maletas y seguir su viaje personal. La temporada pasada ya se reencontró con su exequipo. En el partido del Martínez Valero no marcó, pero fue un incordio para la defensa gallega, provocando un penalti por mano de Hugo Mallo en un forcejeo.

Recuperado de su lesión y posiblemente como titular, Lucas Boyé acude al rescate de su equipo ante el primer escudo que defendió en España. Lo hace sabiendo que, en su viaje en busca de la felicidad, ha encontrado un hogar en el que ser feliz, marcar goles y seguir creciendo.