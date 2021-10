No hay partido en el que el técnico del Elche CF Fran Escribá no sorprenda con el once inicial y lo ha vuelto a hacer para el encuentro que le va a medir, a partir de las dos de la tarde, en el Martínez Valero, al Celta. Diego González, el central más en forma de este principio de temporada, se ha quedado en el banquillo. Barragán es titular y, en principio, en las alineaciones oficiales, el club ilicitano ha dispuesto una defensa de tres centrales, con Barragán, Gonzalo Verdú, que vuelve al equipo titular, y Roco como zaguero izquierdo.

Si se confirma esa disposición táctica, Josan y Mojica serán los carrileros. En el centro del campo sí que jugarán los esperados Omar Mascarell, Raúl Guti y Fidel, al igual que en la delantera, con Benedetto y Lucas Pérez. A pesar de su vuelta, Lucas Boyé se queda inicialmente en el banquillo.

El once inicial del Elche es el formado por Kiko Casilla, Barragán, Gonzalo Verdú, Enzo Roco, Josan, Raúl Guti, Mascarell, Fidel, Mojicia, Lucas Pérez y Benedetto. En el banquillo, para posibles sustituciones, estarán: Kiko Casilla, Helibelton Palacios, Diego González, Josema, Marcone, Gumbau, Piatti, Pastore, Tete Morente, Pere Milla, Lucas Boyé y Guido Carrillo.