Boyé: "Me costó coger el ritmo, pero con el paso de los minutos fui recuperando sensaciones"

Lucas Boyé reapareció con el Elche CF el pasado domingo frente al Celta tras su lesión. Salió en el minuto 50 sustituyendo a Lucas Pérez y dejó algunos detalles de su calidad, aunque, lógicamente, le faltaba ritmo después de casi un mes alejado de los terrenos de juego. "Al principio me costó entrar, porque hacía bastante tiempo que no jugaba. Además, el horario (dos de la tarde) tampoco ayudaba porque hacía mucho calor y no estamos acostumbrados a jugar a esas horas. Pero con el paso de lo minutos me fue encontrando mejor y tuve mejores sensaciones".

El delantero argentino se muestra "muy contento" por volver a jugar y "sobre todo por la victoria". "Era importante ganar y más teniendo ahora dos semanas hasta el próximo partido. Ahora a disfrutar de los tres puntos, que no fueron fáciles de conseguir y a pensar en lo que viene por delante, que va a ser complicado".

El atacante franjiverde tiene claro cuales son los pasos a seguir en la presente campaña, tanto a nivel colectivo como individual: "Lo primero es cumplir con el objetivo de la permanencia y estar un poco más cómodos en la clasificación que la temporada pasada y a nivel individual jugar el mayor número de minutos y marca el máximo de goles.

El Elche tiene por delante un calendario en el que se va a enfrentar a tres rivales directos como son el Rayo, el Espanyol y el Alavés. A pesar de ello, Boyé señala que "los puntos siempre son importantes frente a cualquier rival. La campaña anterior sumamos frente a equipos que no esperábamos y perdimos ante rivales directos. Tenemos que ir partido a partido, hemos comenzado bien, las sensaciones son buenas y esperamos hacer un gran campeonato".

El argentino asegura que a pesar de que esta semana no hay Liga "tenemos que continuar trabajando igual, porque nos va ayudar a preparar mejorar el partido de dentro de dos semanas".

Por último, Lucas Boyé invita a la afición a acudir al Martínez Valero y a abonarse: "Es muy hermoso jugar ante nuestros seguidores y ojalá podamos disfrutar juntos de muchas victorias y podamos representar este escudo de la mejor manera".