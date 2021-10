Pedro Bigas ya corre y Gonzalo Verdú, Diego González y Josan entrenan aparte

La plantilla del Elche CF ha llevado a cabo este miércoles una nueva sesión de entrenamientos en las instalaciones de La Finca Golf Resort de Algorfa. Pedro Bigas ha realizado algunas carreras junto a los recuperadores que ha ido complementando con otra serie de ejercicios físicos. Por su parte, Gonzalo Verdú, Diego González y Josan Ferrández, que arrastran distintas molestias, se han ejercitado al margen de sus compañeros.

Bigas sigue con su plan de rehabilitación de la rotura parcial del ligamento lateral izquierdo de su rodilla derecha que le fue diagnosticado el pasado 15 de septiembre. En principio, el tiempo de recuperación es de dos meses, pero no se descarta que pueda estar recuperado antes. De todas formas, el cuerpo médico no quiere tomar riesgos para evitar una recaída, por lo que no se espera la vuelta del central mallorquín hasta principios de noviembre.

Gonzalo Verdú sufrió una contusión en el gemelo durante al partido del pasado domingo contra el Celta, que el obligó a pedir el cambio a los 50 minutos, porque se le fue cargando la zona. El cartagenero está entrenando aparte del grupo por precaución, pero la próxima semana se reincorporará a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros y estará disponible para el encuentro del domingo 17 de octubre (14 horas), en Vallecas, ante Rayo.

En una situación similar se encuentra Diego González. El gaditano tuvo que ser sustituido a los cinco minutos de salir al campo para ocupar el puesto de Gonzalo Verdú. El defensa franjiverde se resintió de las molestias musculares en el aductor que había arrastrado a lo largo de la semana anterior. Después de la pruebas médicas, solo sufre una contractura y también está previsto que la próxima semana se una al grupo y pueda estar disponible para el partido del Rayo.

Por su parte, Josan terminó el choque ante el Celta con los tobillos hinchados debido a las numerosas entradas que recibió. El crevillentino también está aprovechando esta semana de parón para recuperarse bien. No hay dudas de que podrá estar a disposición de Escribá en Vallecas.