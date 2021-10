La segunda unidad aprieta

Después de ocho jornadas de Liga, los 22 jugadores de campo que hay en el equipo han tenido minutos. Los únicos que todavía no han debutado han sido los porteros Edgar Badia y Axel Warner.

Fran Escribá va perfilando, poco a poco, un once titular que va variando en función de las bajas, del rival o del sistema táctico a emplear. Hay futbolistas como Kiko Casilla, Enzo Roco, Mojica, Omar Mascarell, Raúl Guti, Fidel o los delanteros Lucas Pérez o Benedetto, en ausencia de Lucas Boyé, que han sido fijos para el preparador valenciano. Luego ha habido otros como Helibelton Palacios o Gonzalo Verdú que también han venido jugando habitualmente salvo raras excepciones.

Sin embargo, en los últimos encuentros han aparecido jugadores, de la denominada segunda unidad, que han tenido la oportunidad de disfrutar de minutos y han demostrado que están preparados para ser titulares cuando Escribá lo estime oportuno.

Pablo Piatti estuvo lesionado durante la pretemporada. Eso le retraso su puesta a punto y su entrada en el equipo. El argentino solo ha jugado los dos últimos encuentros y está mostrando su mejor nivel desde que está en el Elche. Frente a la Real Sociedad fue la sorpresa del once inicial y completó un buen encuentro. Jugó en la banda derecha y tuvo dos buenos disparos desde lejos, algo de lo que carecía el conjunto ilicitano. El pasado domingo contra el Celta salió en la segunda parte y aportó velocidad y desborde desde el flanco diestro. Se nota que ha recuperado la forma y que puede ser útil en cualquier momento.

Por su parte, Josan es el típico futbolista que todos los entrenadores desean tener. El crevillentino se esfuerza siempre al máximo, no pone problemas y excusas a la hora de jugar de carrilero derecho o extremo y cuando lo hace siempre cumple. En las dos temporadas del Elche en Primera División, por necesidad o características, ha tenido que actuar más de carrilero, lo que le obliga a sacrificarse más en defensa. El pasado domingo frente al Celta volvió a su puesto natura de extremo y demostró, una vez más, su desborde y velocidad por banda. Escribá sabe que tiene un comodín para cualquier puesto del carril derecho.

Barragán ha sido uno de los últimos en debutar este curso. Regresó con la pretemporada comenzada y después de haber pasado el covid. Eso retrasó su forma física. Pero el gallego es un jugador de la confianza de Escribá, buena persona, de los que hacen vestuario -prueba de ello que ha sido elegido como uno de los capitanes de la plantilla- y que se puede adaptar a las posiciones de central o de lateral. En Villarreal jugó en la parte derecha de la defensa de tres y ante el Celta de lateral. En ambas ocasiones ha mostrado su experiencia y ha demostrado buen nivel.

Uno de los futbolistas de la plantilla del Elche que menos ha jugado esta temporada ha sido Josema. El murciano apenas acumula 59 minutos. Mojica le cierra el paso en el lateral izquierdo y en el puesto de central zurdo, de momento, tiene por delante a Pedro Bigas, Diego González, incluso a Enzo Roco, que fue quien jugó el pasado domingo. Josema tuvo que salir ante el Celta por la doble lesión de Gonzalo Verdú y Diego González y, a pesar de su inactividad, estuvo muy seguro e incluso se incorporó al ataque en una acción en la que salió con el balón controlado desde la defensa y llegó hasta el área contraria, dejando la pelota a Pere Milla para que marcase, pero el catalán no acertó. El murciano siempre ha cumplido desde que llegó al Elche y también merece una oportunidad.

Carrillo, Marcone y Tete

Al contrario que Piatti, Josan, Barragán y Josema, ha habido otra serie de futbolistas como Guido Carrillo, Iván Marcone, incluso Tete Morente, que han tenido la oportunidad de ser titulares y su rendimiento ha estado por debajo de lo esperado. Eso les complica su futuro en el conjunto ililcitano y, si no mejoran su nivel, van a tener pocos minutos, máxime con la enorme competencia que hay en la plantilla de Escribá.

Marcone tiene por delante a Mascarell, que es ahora mismo intocable. Tete cuenta con Fidel, Piatti y Josan en las posiciones en la que puede actuar. Y Carrillo, tiene por delante a Benedetto, Lucas Pérez y Boyé. Los tres tienen un futuro complicado.

Pedro Bigas, Verdú, Diego y Josan siguen con su plan de recuperación

A pesar de no haber Liga este fin de semana, la plantilla del Elche sigue con su plan de trabajo y ayer realizó un nuevo entrenamiento en Algorfa. Hubo cuatro futbolistas: Pedro Bigas, Diego González, Gonzalo Verdú y Josan que se ejercitaron al margen. Bigas ya ha empezado a correr distancias cortas y, aunque su recuperación va por buen camino, todavía le falta cerca de un mes para reaparecer. Verdú, con una contusión en el gemelo; Diego, con una sobrecarga en los aductores; y Josan, que terminó el partido con los tobillos hinchados, siguen al margen con su plan previsto y están aprovechando el parón liguero para no forzar. En principio, la próxima semana se unirán al grupo y no tendrán ningún problema para estar disponibles para el próximo partido ante el Rayo.