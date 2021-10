El centrocampista del Elche Omar Mascarell ha hecho repaso al arranque liguero de su equipo, calificándolo como "positivo", en una rueda de Prensa que acaba de finalizar en el estadio Martínez Valero. El jugador franjiverde, que ha pertenecido a clubes como el Real Madrid, Eintracht de Frankfurt o el Schalke 04, llegó al club comenzada LaLiga y considera que "he ido de menos a más, tanto físicamente como futbolísticamente". Hablando en general del equipo, entiende que "el comienzo ha sido positivo, ha competido de principio a fin, ningún rival nos ha pasado por encima. Por pequeños detalles no hemos conseguido todo lo que podríamos haber merecido, pero siempre hemos competido".

Mascarell entiende que tanto él como sus compañeros "estamos cogiendo confianza; hemos visto que podemos ganarle a cualquiear y eso es positivo". Y cree que hay capacidad de mejora: "Yo no me pongo límites, he ido de menos a más y conociendo mejor a los compañeros. Creo que mi máximo nivel no lo he cogido, es lo que tengo en mente, seguir mejorando día a día".

El parón liguero por las competiciones internacionales, ha llegado en bueno momento. "Es mejor haber ganado y seguir con esa dinámica durante estos días. Se descansa mejor con la victoria".

Sobre el cariño de la afición, Mascarell destaca que "todos en el equipo hemos sentido el regreso de los aficionados. Y eso se ha visto desde el primer partido". Y el equipo responde: "Para nosotros, competir es innegociable. Este equipo se deja la piel en cada partido".

Molesto por una quemadura en el cuádriceps, resultado del último partido, hoy los jugadores han vivido "una sesión de gimnasio muy buena; mañana entrenamos, para descansar el fin de semana".

El techo del Elche 2021/2022, según Mascarell, debe ser realista. "Sabemos que el equipo tiene calidad pero debemos tener los pies en el suelo. El objetivo está claro. Ojalá este año la permanencia se pueda conseguir mucho antes. Lo más importante es seguir mejorando como grupo. Ir partido a partido y con un grupo fuerte seguro que los resultados se van a dar".

Campaña de ayuda a La Palma

Mascarell se mostró "contento y a la vez emocionado por ver cómo la gente se ha involucrado en esta campaña. Acabo de ver todas las cajas que se han recogido en el estadio. Me parece algo increíble. Estamos pasando momentos muy duros en las Canarias y ver cómo la gente se solidariza... Les doy las gracias a todos de corazón".