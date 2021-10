Gonzalo Verdú: "El Elche va a Vallecas a ser protagonista"

El central cartagenero del Elche, Gonzalo Verdú, destacaba hace unos minutos en rueda de Prensa que el equipo “ha aprovechado el parón para recuperar gente con molestias, yo incluido, y para que todo el mundo esté a tope para el próximo partido” (ante el Rayo, domingo, 14 horas, Vallecas). “Estamos preparados, hemos trabajado muy bien, y estamos en un buen momento”.

Sobre el rival, Verdú resaltó que es “un recién ascendido que ha empezado muy bien”, pero también es “un rival a priori directo que puede ser que a la larga también esté ahí con nosotros”, en la lucha por la permanencia, pero, en definitiva, “el Elche se juega tres puntos y es lo que tenemos que mirar”.

La última victoria franjiverde fue “vital” porque después de ese partido “son muchos días de trabajo y esa victoria era clave para que el trabajo pueda ser incluso mejor durante estas casi dos semanas. El partido del Celta era importantísimo para poder cortar una racha de dos derrotas seguidas, de sumar tres puntos contra un equipo que ahora también está muy cerca nuestra en la tabla”. En concreto, “fue una victoria importante para que todo el trabajo que estábamos haciendo se viera reafirmado con los puntos”.

Centrándose en el próximo reto, el central señalaba que “el Rayo en su campo nunca ha sido cómodo, ni en Primera ni en Segunda. Es verdad que viene con la inercia ganadora de la temporada pasada, en la que hizo un tramo final realmente espectacular. Tiene jugadores de mucha calidad y lo están haciendo muy bien. Es un equipo intenso en todas las zonas del campo y muy incómodo. En su campo, más aún. Vallecas es muy difícil y va a ser un partido muy duro y muy exigente”.

El Rayo "es muy valiente, sale muy fuerte en los primeros minutos. Debemos igualar esa intensidad desde el inicio… Y tapar sus mejores virtudes, que arriba tiene mucha dinamita, sobre todo por bandas. Son sus fuertes que nosotros debemos intentar frenar. Nuestra idea es ir a Vallecas a ser protagonistas. Sabemos dónde podemos hacerles daño”, apunta.

Sobre Mojica y Roco, que regresan justos de tiempo tras disputar tres encuentros con sus selecciones, el capitán franjiverde señalaba que “son dos jugadores muy importantes que llegarán muy cansados y saldremos perdiendo porque vendrán con una carga de minutos y un viaje tremendo que condiciona mucho a la hora de poder estar disponibles, pero esto es lo que tiene un calendario tan apretado”. A la pregunta de si el Elche debería haber solicitado un retraso en el día del partido ante el Rayo, Verdú dijo que el club si no lo ha solicitado es porque “tenemos una plantilla bastante compensada, que en caso de no estar Mojica y Roco disponibles saldrán otros compañeros que lo harán igual de bien”.

Cuestionado por los tres próximos partidos, el defensa quiere centrarse. “Primero hay que pensar en el Rayo y, a partir de ahí se analizará lo que ha pasado y pensaremos ya en el siguiente”.

Sobre el horario (14 horas) del Elche-Real Madrid, defendió que “es un horario atípico, de los que no facilitan, pero al que al final casi nos estamos acostumbrando. Intentaremos hacernos fuertes con eso. El otro día ante el Celta en un día con muchísimo calor y quizá estábamos más acostumbrados que ellos y lo aprovechamos”.

En cuanto al público, Verdú destacó que “era el momento que todos estábamos esperando, que no haya restricciones y que, pese a que el horario no ayuda, el campo se llene de público. Yo estoy encantado de llegar con el coche y ver aficionados haciendo cola. Eso nos da un puntito más de moral y fuerza para afrontar los próximos partidos”.

Sistema de juego

Al final, como todas las semanas el equipo tiene alternativas y trabajamos con un sistema u otro. Esta semana no es nada diferente. Sabemos que podemos alternar entre un sistema y otro. Incluso con los mismos jugadores. Eso habla muy bien de la plantilla, de su calidad y polivalencia, lo cual es muy importante. No sé cuál será la idea de inicio pero incluso durante el partido podremos cambiarla en un momento dado con la gente que esté en el campo para tener más herramientas”.

Sobre la recuperación de Pedro Bigas, “a priori la opinión del Dr. Ripoll ya era optimista por la situación. Cuando vio la rodilla el plazo primero que dio era de dos meses pero pensaba que podía estar antes y así es. Pedro es un jugador muy fuerte y ahora ya está con el grupo. No sé si estará o no en Vallecas, pero las sensaciones que refleja entrenando es que no frena y que para adelante como si no hubiera pasado nada”.

“Es pronto para hablar” de salvación. “Son 5 puntos”, los que separan al Elche del descenso. Hay que valorar que a pesar de ser un arranque ante rivales difíciles, en cuanto a puntos estamos bien, por juego podríamos tener alguno más, pero no nos preocupa porque el equipo no ha dejado de competir. Estamos en la línea, el equipo no ha dejado de trabajar y hay que valorar los 9 puntos que tenemos y que estamos en un buena línea.

A este Elche, “techo no le pongo porque el margen de mejora es grande. Algunos jugadores que llegaron a última hora del mercado y ahora están alcanzando su mejor rendimiento. También hay otros que no han participado mucho y que tendrán su momento. Según Verdú, “el equipo tiene margen de mejora. Por errores individuales hemos perdido puntos y podemos mejorar. De cara al futuro tenemos que limar esas asperezas para que el equipo pueda conseguir más puntos”.