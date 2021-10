Pedro Bigas acelera su recuperación y ya entrena con el grupo

Pedro Bigas acelera su recuperación e, incluso, no está descartado para jugar en Vallecas este domingo (14 horas). De hecho, hoy mismo, su compañero en la zaga, Gonzalo Verdú, aseguró que «a priori, la opinión del Dr. Ripoll ya era optimista por la situación y estabilidad que presentaba su rodilla. Primero dio un plazo de dos meses pero pensaba que podía estar antes y así es. Pedro (Bigas) es un jugador muy fuerte y ahora ya está con el grupo. No sé si será convocado o no para Vallecas, pero las sensaciones que refleja entrenando es que no frena y que para tira para adelante como si no hubiera pasado nada».