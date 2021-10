Escribá: "Tenemos equipo y vamos a Vallecas a competir"

Otra cosa es lo que pase con Johan Mojica y Enzo Roco, que han jugado con sus selecciones -el primero tres partidos completos, el segundo solo un medio tiempo-. "Cuando lleguen valoraremos", expone Escribá, que asegura que no tendrá que modificar su sistema de juego por las posibles bajas: "Diego González ya ha vuelto al entrenamiento con el grupo pero posiblemente sea precipitado. Por precaución podría quedarse fuera. Pedro Bigas, la sensación es que está muy bien. Mañana nos queda una última sesión y si la completa bien viajará con el grupo. De entrada no tenemos a nadie descartado; tenemos que ver cómo llegan los seleccionados… El míster piensa que "jugando con 3 o 4 detrás nos ha ido bien y cualquier gestión que hagamos nos permiten jugar con cualquier sistema. Además, como digo, salvo con Diego cuento con todos".

El técnico valenciano ve el próximo partido "ahora mismo, con optimismo. Es verdad que nos enfrentamos a un rival que está haciendo un inicio de temporada estupendo. Sus dos primeros partidos ante Sevilla y Real, fuera de casa, los perdió, pero de forma muy justa. Salvo el último en Pamplona, que volvió a perder, el resto de partidos ha competido muy bien y ha sacado buenos resultados en partidos muy difíciles".

Escribá insiste: "Soy optimista en cuanto a que viendo la dificultad de la competición, nosotros tenemos equipo y hemos demostrado que competimos bien. Una cosa es tener los pies en el suelo con respecto a la dificultad de la Liga, pero soy optimista también con respecto a nuestras posibilidades".

Preguntado por si hubiera sido mejor pedir la suspensión del partido, el técnico asegura no haberse preocupado por este asunto. "Debe haber un mínimo de horas entre partidos, pero el nuestro ya es domingo; pienso que a lo mejor ya pasa el mínimo de horas. Y Al Rayo también le perjudica con Falcao... Como nunca se planteó el tema de que podría suspenderse nuestro partido la verdad es que no me preocupé", aclara.

Sobre el rival, muchas cosas que destacar. "Ganó en Bilbao y en casa se está mostrando muy fuerte -solo ha encajado un gol. Siempre hablamos de este campo como si fuera mucho más pequeño que el resto, cuando la diferencia no es tanta con respecto a otros. Pero sí es verdad que por el tipo de estadio, con la gente tan pegada, con el ambiente que siempre hay allí, es un partido que siempre genera mucho duelo; es un equipo agresivo, que presiona, y encima cuando uno tiene un inicio con tan buenos resultados a nivel de confianza les da mucho".

Por todo ello, "va a ser un partido muy difícil, pero como siempre digo, estamos acostumbrados a este tipo de partidos y ambientes. Por tanto no nos preocupa más que lo lógico, jugar contra un gran rival. Es un equipo que presiona mucho, siempre. Intenso, que continuamente piensa en apretar hacia adelante. También se asocia bien. Tienen jugadores por fuera muy interesantes y en el área también peligrosos. Nuestra línea es la de ser un equipo valiente, que busque la portería rival. Nos interesa más estar cerca de su área que de la nuestra", dice Escribá, que añade, respecto al futuro del Rayo, que "es verdad que luego la competición nos va colocando a cada uno en nuestro sitio, pero sí ha hecho un inicio buenísimo, ha competido muy bien… Hay equipos que pierden de forma clara, pero el Rayo no. Además se nota al grupo con mucha confianza".

Plantilla amplia

Preguntado por si considera un problema el hecho de tener una plantilla tan amplia y tener que dejar fuera a jugadores que el año pasado contaban más, Escribá es tajante: "El problema lo tenía el año pasado. Hay jugadores que la anterior temporada ni te lo hubieras pensado que iban a jugarlo todo, pero eso es subir el nivel de la plantilla. Y encima, en la parte de adelante, es cierto que tenemos muchos jugadores. Y afortunadamente no tenemos ninguna baja. Disponemos de cinco delanteros, de muchos jugadores ofensivos, que lógicamente no pueden jugar todos…".

El entrenador franjiverde, como siempre, se centra en este partido, pero sabe que "vamos luego a una semana de tres partidos en la que será muy importante tener a todos los jugadores disponibles. Pero por lo pronto pensamos en el encuentro de domingo e intentaremos sacar el mejor once posible, sabiendo que saquemos lo que saquemos tendremos buenas soluciones fuera" (en el banquillo).

¿Mejor once?

"Yo siempre he dicho que saco el mejor once para cada partido. Por líneas pasa lo mismo. Elegir a los once mejores para un encuentro concreto no significa que sean tus mejores once futbolistas. A veces piensas que si al rival quieres hacerle más juego aéreo pues pones a Guido Carrillo, por ejemplo. Siempre buscamos lo mejor para ganar. Ahora mismo, para el domingo estamos dándole vueltas a la mejor combinación posible, pero la verdad es que casi todas las que tenemos nos gustan. Y eso es lo mejor que nos puede pasar", destaca Escribá.

¿Teme que los que no juegan se enfaden?

"Los entrenadores siempre decimos lo mismo: que se enfade un jugador nos parece genial porque quiere jugar. Pero nunca va a ser un enfado personal sino profesional. A nivel de comportamiento no tengo ninguna duda de que el grupo va a tener un comportamiento perfecto como hasta ahora", especifica.

Marcone ya no juega tanto...

"El futbolista tiene que aprovechar y revertir su enfado por no jugar pensando que la competencia te hace mejor. Si los mediocentros fueran Ivan y Generelo, pues jugaría Marcone, porque Generelo ya no está para competir con él, pero si la competencia es Guti, Gumbau, Mascarell, lógicamente lo tiene más difícil. Los cuatro lo tienen más difícil. Pero si revierten esta situación, cualquier competencia buena te hace mejor futbolista. Son futbolistas profesionales y para llegar aquí, por el camino seguro que han tenido momentos de jugar menos y han tenido que superar estas situaciones. Yo cuento con Iván Marcone. Ha jugado. Menos que el año pasado, pero más que otros compañeros. Por ejemplo, los dos porteros que aún no han jugado ni un minuto y asumen su situación y entrenan cada día y son un ejemplo para el resto. Esa es la obligación de todos los jugadores e Iván la cumple. Que siga entrenando fuerte que seguro que tendrá su oportunidad", apunta el míster.

¿Fuera de juego en el España-Francia?

"Es un fuera de juego clarísimo. El que quiera aplicar esa norma diciendo que es el defensa el que debe dejar pasar el balón es que nunca ha pisado un campo de fútbol. Es imposible que un jugador haga eso. Es más, yo me cabrearía con un jugador mío que dejara pasar ese balón. Él que sabe si 30 o 40 metros detrás hay un compañero metido un metro y habilitando al delantero rival. Al final uno no puede controlar una línea de 68 metros de ancho y saber que justo el jugador que tiene al lado está en fuera de juego. Es ilógico. El que quiera convertir esa norma en que eso sea siempre fuera de juego se equivoca. Es mucho más fácil hacer lo que es: si el jugador parte en fuera de juego en el momento del pase es infracción y ya está. Nos ocurrió en Anoeta algo parecido, no tan claro como el de España. Un jugador nuestro fue a despejar de cabeza un balón largo y la peinó y le cayó a Oyarzábal en fuera de juego… Estoy convencido de que ningún equipo va a entrenar esto. El jugador tiene que ir a por el balón y si luego se interpreta que no es fuera de juego pues lo asumiremos y ya está, pero mis jugadores tienen que intervenir siempre que haya opción de cortar el balón y así va a ser", señala el técnico franjiverde.

¿Pastore jugará?

Escribá mantiene su postura: "El Flaco es un jugador de muchísima calidad y nos va a dar mucho. Va a tener sus minutos y su protagonismo porque a esto ha venido. Seguramente sin darnos cuenta empieza ya a enlazar partidos, pero no debemos olvidar que es un jugador que viene de estar sin competir durante muchísimo tiempo, que está muy bien físicamente, no le falta condición física, pero si le pudiera faltar algo es ese ritmo de competición. Estoy muy tranquilo con él y me consta que él también lo está, que es lo importante. Está trabajando fenomenal, preparado para cuando el equipo lo necesite".

¿Volverán a llenarse las gradas?

Yo estoy seguro de que los aficionados van a volver. El último partido, el horario era muy malo. Estoy convencido de que los 11.000 del otro día se convertirán pronto en 20.000. Y si el equipo sigue trabajando como siempre, volverán. Es un objetivo nuestro porque queremos que estén con nosotros y que disfruten con nosotros. Si hay algo que me ilusiona es llenar todos los domingos el Martínez Valero. Debemos ser conscientes de lo importante que es disfrutar cada minuto que estamos en Primera y, sobre todo porque si esos minutos los disfrutamos juntos podemos tener una racha grande en Primera. También espero y deseo que se llene Vallecas este domingo y que pase lo mismo en el Martínez Valero la semana que viene.