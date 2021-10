Fran Escribá: «¿El fuera de juego de Mbappé? Clarísimo. Yo me cabrearía si mi jugador dejara pasar un balón así»

Fran Escribá no tiene dudas sobre el gol de Mbappé que quitó a España la posibilidad de ganar la Nations League. «Es un fuera de juego clarísimo. El que quiera aplicar esa norma diciendo que es el defensa el que debe dejar pasar el balón es que nunca ha pisado un campo de fútbol. Es imposible que un jugador haga eso. Es más, yo me cabrearía con un jugador mío que dejara pasar ese balón. Él que sabe si 30 o 40 metros detrás hay un compañero metido un metro y habilitando al delantero rival. Al final uno no puede controlar una línea de 68 metros de ancho y saber que justo el jugador que tiene al lado está en fuera de juego».