Al asalto del fortín de Vallecas

El Elche quiere ser el primer equipo en puntuar esta temporada en el estadio de Vallecas. A pesar de ser un recién ascendido, el Rayo de Iraola está protagonizando un inicio de Liga espectacular. Es el equipo revelación de temporada, ocupa la sexta posición de la clasificación y ha ganado sus tres partidos como local por goleada: Granada (4-0), Getafe (3-0) y Cádiz (3-1).

El equipo de la barriada madrileña tiene de su estadio un auténtico fortín, suma 13 puntos en ocho jornadas y en su último envite como visitante cayó en el tiempo de prolongación frente a Osasuna en El Sadar.

Los franjiverdes afrontan el encuentro sin ningún miedo y con la confianza que le da también su buen arranque liguero, con nueve puntos en ocho jornadas. El equipo de Fran Escribá ha demostrado que es capaz de competir ante cualquier rival, como puso de manifiesto ante equipos de entidad como el Atlético de Madrid, Sevilla, Athletic Club de Bilbao o Real Sociedad.

El cuadro ilicitano es consciente que de lograr un buen resultado hoy (14 horas) en Vallecas, daría un golpe en la mesa y cogería carrerilla de cara a los tres partidos que va a disputar en apenas siete días y se situaría en una posición muy cómoda e ilusionante en la clasificación.

El Elche ha tenido dos semanas, debido al parón de selecciones, para preparar el encuentro. Escribá anunció el pasado viernes la baja de Diego González, pero el preparador valenciano ha querido jugar al despiste y hacer piña y se ha llevado a los 25 componentes de la plantilla a la capital de España. Pedro Bigas que ha adelantado, prácticamente, un mes su recuperación de la rotura parcial del ligamento lateral externo, que le iba a tener dos en el dique seco, ha entrado en la convocatoria y estará en el banquillo.

El técnico franjiverde deberá realizar dos descartes antes del encuentro que serán, con toda seguridad, Diego González y el tercer portero Axel Werner.

Por su parte, Enzo Roco llegó a Madrid con retraso en el vuelo que le traía de Chile y el cuerpo técnico decidió que no se trasladase a tierras ilicitanas y se quedará descansando en el hotel de concentración. Llegar de madrugada, apenas poder entrenar el sábado por la mañana y por la tarde volver a viajar a Madrid hubiera sido una tontería y un cansancio y un estrés innecesario.

Mojica sí que llegó el sábado por la tarde, pudo dormir en su domicilio y ayer entrenó de forma suave. El colombiano está preparado y quiere jugar, por lo que todo apunta a que estará en el once inicial, a pesar de que viene de jugar tres partidos completos con la selección de Colombia.

Si Escribá se decide por alinear a Roco y Mojica, repetiría la misma defensa que jugó en el último encuentro frente a Celta (1-0), con Barragán y el colombiano en los laterales y Gonzalo Verdú y el chileno en el centro de la zaga.

Omar Mascarell, Raúl Guti y Fidel son fijos en el centro del campo. Si decide seguir con una defensa de cuatro, el onubense jugaría más pegado a la banda izquierda. La novedad en el once inicial podría estar en el extremo derecho, donde Piatti entraría por Josan, que ha estado renqueante en las dos últimas semanas con molestias en el tobillo.

Dudas en el ataque

La principal duda está en el ataque. Hay tres jugadores (Lucas Boyé, Lucas Pérez y Benedetto) para tres puestos. Boyé ya está totalmente recuperado tras su lesión. Lucas Pérez está motivado de volver a Vallecas y Benedetto viene de estrenarse como goleador en la anterior jornada. Cualquier elección será un acierto.

En el Rayo Vallecano la principal duda es su goleador Radamel Falcao, que lleva tres dianas y, al igual que Mojica, llegó el viernes por la tarde de jugar con Colombia. En principio, también podría ser titular, aunque Iraola tiene la alternativa del francés Randy Nteka.

La única baja segura en los rayistas es el internacional albanés Iván Balliu. Su puesto lo ocupará el canterano Mario Hernández. Por ahí podría apretar el Elche con Fidel y Lucas Pérez, si el gallego es, finalmente, titular.

Será un partido intenso y muy competido. Esas son unas de las principales características de ambos equipos. Además, el estadio de Vallecas no tiene unas dimensiones muy amplias, por lo que balón merodeará constantemente las áreas.

Primer partido con la afición franjiverde apoyando como visitante

El encuentro de hoy en Vallecas será el primer en la que la afición franjiverde podrá estar apoyando a su equipo en un partido a domicilio después de la pandemia. Curiosamente, la última ocasión fue también en el feudo madrileño, en marzo de 2020, justo una semana antes que se decretara el estado de alarma por el covid-19. En aquella ocasión, el Elche venció 2-3, en Segunda División, con Pacheta en el banquillo y fue cuando empezó a creerse que podía conseguir el ascenso. Lo que ocurrió después ya se sabe. Un tiempo de impás por la pandemia y el salto a la gloria con el gol de Pere Milla en Girona. Los seguidores del conjunto ilicitano estaban deseados de poder viajar para animar a su equipo. No se ha organizado ningún viaje oficial, pero serán bastantes los que se desplazarán, a título particular, a Madrid para estar en Vallecas. Además, en la capitán de España y alrededores también hay un buen número de estudiantes y aficionados del Elche que no querrán pasar la oportunidad de estar con su equipo en directo. Los seguidores rayistas acudirán en masa, más después del espectacular comienzo de Liga que está protagonizando el equipo de Andoni Iraola. Va a ser un partido bonito dentro y fuera del terreno de juego. Incluso en Sudamericana, donde también va a ser muy seguido, sobre todo en Colombia y Argentina para ver a Falcao, Mojica, Benedetto o Pastore.