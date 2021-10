Escribá juega al despiste y convoca a los 25 jugadores de la plantilla

El técnico del Elche CF, Fran Escribá, no quiere dar ninguna pista de cara al encuentro de este domingo (14 horas), en el estadio de Vallecas, frente al Rayo y ha convocado a los 25 jugadores de la plantilla. A pesar de que el viernes el técnico franjiverde aseguró que Diego González era baja por lesión, el central gaditano también ha viajado de Madrid. Igualmente lo ha hecho Pedro Bigas, que sale de su lesión de la rotura parcial del ligamento lateral externo.

Enzo Roco no ha llegado a regresar a tierras ilicitanas después de volver de Chile, donde ha estado con su selección. El central llegó a la capital de España con retraso procedente de su país y el cuerpo técnico del conjunto ilicitano decidió que no cogiera otro avión para ir a Elche y optó por que se quedase ya en el hotel de concentración descansando antes que viajar y no poder entrenar en buenas condiciones este sábado por la mañana.

Escribá ha querido que todos los futbolistas formen parte de la convocatoria y se sientan importantes, aunque deberá hacer dos descartes antes del encuentro. Uno será el lesionado Diego González y el otro el tercer portero Axel Werner. Mojica se ha ejercitado este sábado y, aunque con el lógico cansancio, está preparado para jugar y todo apunta a que será titular.

La lista de 25 convocados está compuesta por:

Porteros: Kiko Casilla, Edgar Badia y Axel Werner

Defensas: Barragán, Helibelton Palacios, Gonzalo Verdú, Enzo Roco, Pedro Bigas, Diego González, Mojica y Josema

Centrocampistas: Mascarell, Raúl Guti, Fidel, Iván Marcone, Gumbau, Pastore, Piatti, Josan y Tete Morente

Delanteros: Lucas Boyé, Benedetto, Lucas Pérez, Pere Milla y Guido Carrillo.